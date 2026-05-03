Un șofer din Timiș, prins cu peste 200 de kilometri la oră pe un drum național

Un bărbat din Timiș a fost prins, sâmbătă, conducând cu peste 200 de kilometri la oră pe DN59. Pe lângă amenzile primite, care depășesc 3.000 de lei, bărbatul s-a ales cu permisul suspendat pentru 120 de zile.
Sursă foto: IPJ Timiș
Daiana Rob
03 mai 2026, 15:27, Social

Șoferul cu vârsta de 33 de ani a fost oprit de polițiști, sâmbătă, pe DN 59/E70. Acesta mergea din localitatea timișeană Voiteg spre Jebel.

„Autoturismul a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu viteza de 211 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 100 km/h, depășirea fiind de 111 km/h”, potrivit IPJ Timiș.

Bărbatul a fost sancționat de polițiști cu amendă de 1.822,5 lei pentru depășirea vitezei legale, dar și cu o altă amendă de 1.215 lei pentru lipsa documentelor, valoarea totală a sancțiunilor fiind de 3.037,5 lei.

De asemenea, bărbatul s-a ales cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce mașini pe drumurile publice pe o perioadă de 120 de zile.

