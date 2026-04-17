Un tânăr din Timiș, suspectat că strângea fonduri pentru uciderea unui demnitar este cercetat de polițiști

IPJ Timiș a anunțat, vineri, că un tânăr care strângea fonduri pentru asasinarea unui demnitar public este cercetat de autorități.
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
17 apr. 2026, 10:14, Social

Potrivit polițiștilor, acesta ar fi publicat imagini pe o rețea de socializare, afirmând că strânge bani pentru asasinarea unui demnitar public.

Astfel, polițiștii s-au autosesizat din oficiu și îl cercetează pe tânăr.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public pe o rețea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoștință că polițiștii IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

 

