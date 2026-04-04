Tânărul prins la furat de lemne, care i-a bătut pe cei doi pădurari din Timiș a fost reținut

Totul s-ar fi petrecut, joi seară. Tânărul, care conducea o mașină fără plăcuțe de înmatriculare a fost prins de doi pădurari din Parcul Natural Lunca Mureșului, în timp ce se afla la furat de lemne. Cei doi pădurari l-au urmărit. Atunci când pădurarii i-au verificat mașina, tânărul a devenit recalcitrant, și i-ar fi agresat pe cei doi.

Potrivit surselor din anchetă, cei doi pădurari au fost bătuți cu parul în zona mâinilor și a picioarelor, iar tânărul le-a spart un geam al mașinii.

În urma incidentului, unul dintre cei doi pădurari a primit două zile de îngriji medicale, iar al doilea pădurar a primit 7 zile de îngrijiri medicale.

„În fapt, la data de 02 aprilie 2026, în jurul orei 20:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că două persoane, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în Parcul Natural Lunca Mureșului, au observat un autoturism fără plăcuțe de înmatriculare, pe care l-au urmărit și oprit în apropierea localității Saravale.

În momentul opririi, conducătorul autoturismului ar fi agresat cele două persoane, în vârstă de 37 de ani și 48 de ani și ar fi provocat distrugeri autoturismului acestora”, potrivit polițiștilor IPJ Timiș.

Polițiștii Secției 11 Rurale Sânnicolau Mare, au intervenit la fața locului, l-au reținut pe tânăr pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj comis asupra personalului silvic și distrugere, iar lemnele din mașina acestuia au fost confiscate.

Poliția continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale.

Reamintim că sâmbătă, ministra Mediului Diana Buzoianu a avut o reacție dură la aflarea cazului. Oficiala a propus ca Romsilva să cumpere bodycam-uri pentru pădurari, la nivel național.