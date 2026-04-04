Prima pagină » Politic » Alți doi pădurari bătuți de hoții de lemne. Ministra Mediului cere bodycamuri pentru tot personalul silvic

Alți doi pădurari bătuți de hoții de lemne. Ministra Mediului cere bodycamuri pentru tot personalul silvic

Ministra Mediului Diana Buzoianu anunță sâmbătă că va cere Romsilva ca tot personalul silvic să fie dotat cu cu bodycamuri, după ce alți doi pădurari au fost bătuți de hoții de lemne.
Diana Buzoianu. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
04 apr. 2026, 10:40, Politic

„Încă doi pădurari sau rangeri au fost agresați de hoții de lemne și au ajuns la spital zilele acestea. De ani de zile se tot vorbește de cum cei care luptă împotriva tăierilor ilegale sunt marginalizați în propria instituție. Sunt lăsați singuri. Deși ei sunt eroii care nu întorc capul la ilegalități”, a scris sâmbătă pe Facebook Diana Buzoianu.

Ea spune că, în ultimii ani, conducerea Romsilva a investit în hoteluri sau în sporuri de pensionare, sute de milioane, în loc să ia bodycamuri pentru tot personalul silvic, „să știe toți că sunt mai în siguranță”.

„Pentru asta federația sindicală nu și-a folosit puterea în negocieri. Sutele de pădurari de bună credință puși în pericol anual pentru că sunt minoritatea care își face treaba nu a reprezentat un subiect”, adaugă ministra Mediului.

Diana Buzoianu a anunțat că miercuri va chema conducerea Romsilva, căreia îi va transmite că „pentru Ministerul Mediului, este esențial să se prevadă în bugetul lor din 2026 banii necesari pentru bodycam-uri pentru tot personalul silvic”.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor