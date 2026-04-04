Alți doi pădurari bătuți de hoții de lemne. Ministra Mediului cere bodycamuri pentru tot personalul silvic

„Încă doi pădurari sau rangeri au fost agresați de hoții de lemne și au ajuns la spital zilele acestea. De ani de zile se tot vorbește de cum cei care luptă împotriva tăierilor ilegale sunt marginalizați în propria instituție. Sunt lăsați singuri. Deși ei sunt eroii care nu întorc capul la ilegalități”, a scris sâmbătă pe Facebook Diana Buzoianu.

Ea spune că, în ultimii ani, conducerea Romsilva a investit în hoteluri sau în sporuri de pensionare, sute de milioane, în loc să ia bodycamuri pentru tot personalul silvic, „să știe toți că sunt mai în siguranță”.

„Pentru asta federația sindicală nu și-a folosit puterea în negocieri. Sutele de pădurari de bună credință puși în pericol anual pentru că sunt minoritatea care își face treaba nu a reprezentat un subiect”, adaugă ministra Mediului.

Diana Buzoianu a anunțat că miercuri va chema conducerea Romsilva, căreia îi va transmite că „pentru Ministerul Mediului, este esențial să se prevadă în bugetul lor din 2026 banii necesari pentru bodycam-uri pentru tot personalul silvic”.