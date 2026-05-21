Bogdan Ivan îi răspunde lui Ilie Bolojan după criticile privind proiectul SMR de la Doicești: „Avem un singur domeniu clar și palpabil care leagă România de SUA în energie”

Într-o postare pe Facebook, Bogdan Ivan a afirmat că România are „un singur domeniu clar și palpabil” care o leagă de SUA în energie: proiectele nucleare de la Cernavodă și Doicești.

„Premierul demis vrea să blocheze și acest singur cap de pod pe care da, puteam construi împreună. Un proiect de energie nucleară nu e un drum comunal sau un cămin cultural. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii din toate timpurile”, a scris Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan: Energia nu ar trebui să aibă culoare politică

Fostul ministru a susținut că proiectul SMR de la Doicești nu este unul politic, ci strategic.

„Proiectul SMR de la Doicești nu este un proiect politic. Este unul strategic. Poate una dintre puținele teme pe care administrațiile republicane și democrate din SUA s-au înțeles a rămas energia nucleară și în special tehnologia inovativă SMR. În România, proiectul a fost și este susținut de liberali și social-democrați deopotrivă. Din 2020 și până azi. Energia chiar nu ar trebui să aibă culoare politică”, a subliniat Bogdan Ivan.

El a adăugat că în proiect „au fost și sunt implicate companii cu prezență globală” și că investițiile nucleare presupun costuri ridicate, din cauza normelor stricte de siguranță și a capacității de producție.

„Indiferent de numele companiei care implementează acest proiect, el poziționează România ca prima țară din Europa care produce energie cu acest tip de tehnologie. România poate aștepta din nou sau poate lua leadership-ul în producția de energie nucleară. Când ceva poate funcționa bine și face diferența, e o greșeală să îl blochezi”, a scris Ivan.

El afirmă că, în acest moment, este important ca partenerii americani să știe că România rămâne angajată în proiect.

„În momentul acesta cred că este cu atât mai important ca partenerii noștri din SUA să știe că suntem oameni serioși și că rămânem angajați în continuare acestui proiect, a cărui valoare va fi de minim 5 miliarde de dolari, mai ales că tot ei asigură cele mai importante surse de finanțare pentru proiect. Practic, deși nu este un proiect pe care îl plătesc românii, a intrat pe lista de tăieri a premierului interimar. Mă întreb de ce?”, a transmis Bogdan Ivan.

Bolojan invocă probleme de fezabilitate

Reacția lui Bogdan Ivan vine după ce Ilie Bolojan a declarat la B1 TV că proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești are „probleme serioase” de fezabilitate.

Premierul interimar a mai spus că a informat Ambasada SUA despre problemele proiectului și a indicat conducerea Nuclearelectrica drept responsabilă pentru modul în care au fost gestionate sumele alocate.

„Chiar dacă asta s-a făcut, de exemplu, cu o companie americană, mie mi s-a părut responsabil că dacă îți respecți partenerii, să-i informezi. Așa cum am făcut eu cu Ambasada Statului Unite. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecți partenerul”, a spus Bolojan.