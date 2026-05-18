Pariul nuclear al României: reactoarele modulare mici de la Doicești

„Proiectul SMR de la Doicești este unul strategic pentru securitatea energetică a României și pentru parteneriatul cu SUA”, susține fostul ministru al Energiei, actualul europarlamentar PNL Virgil Popescu, potrivit Digi24.

„Am fost, sunt și voi fi un susținător al energiei nucleare”, afirmă acesta, explicând că proiectele nucleare începute în mandatul său au urmărit „securitate și independență energetică”.

Planurile pentru proiectul SMR

Fostul ministru a amintit că România a relansat proiectele reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă după renunțarea la parteneriatul cu compania chineză CGN și a consolidat colaborarea strategică cu SUA în domeniul energetic. În paralel, statul a încercat reconstruirea unui „circuit nuclear integrat”, inclusiv prin preluarea instalațiilor de procesare a uraniului de la Feldioara și transferul licenței pentru noul zăcământ de uraniu din județul Neamț către Nuclearelectrica.

Potrivit lui Virgil Popescu, proiectul de la Doicești ar putea avea un rol mai amplu decât producția de energie, prin dezvoltarea de expertiză și infrastructură pentru viitoare proiecte SMR din regiune.

„Țara noastră devine hub energetic și are exclusivitate în regiune pentru următoarele proiecte pentru reactoare modulare mici, iar Nuclearelectrica va putea să le opereze, având deja know-how-ul necesar”, susține fostul ministru.

Parteneriatul cu NuScale

Proiectul din România este realizat împreună cu compania americană NuScale Power. Nuclearelectrica a semnat primul memorandum de înțelegere cu compania în martie 2019, iar ulterior proiectul a beneficiat de sprijin public din partea administrațiilor americane succesive.

De-a lungul dezvoltării proiectului au fost anunțate și mai multe forme de sprijin financiar din partea SUA, de la granturi pentru studiile inițiale până la intenții de finanțare estimate la miliarde de dolari prin instituții americane precum US Exim și DFC.

„Un avans de câțiva ani în tehnologia SMR”

Proiectul prevede amplasarea centralei SMR la Doicești, pe locul unei foste centrale pe cărbune. Potrivit studiilor preliminare prezentate până acum, zona ar avea acces adecvat la Sistemul Energetic Național și la surse de apă necesare funcționării instalației.

Potrivit lui Virgil Popescu, România ar avea un avantaj de câțiva ani față de alte state europene interesate de tehnologia SMR.

„Suntem cu minim doi sau trei ani în fața oricărei alte țări care folosește tehnologii alternative și abia își selectează acum amplasamentele”, afirmă acesta.

Costul total al proiectului nu este stabilit

Fostul ministru al Energiei susține că unul dintre avantajele proiectului ar fi dezvoltarea unei industrii locale și a unei expertize tehnice care ar putea fi folosite ulterior și în alte proiecte europene.

„Când o vom pune în funcțiune și vom fi primii din Europa, atunci toate celelalte proiecte vor avea nevoie de noi. De expertiza noastră, de inginerii noștri, de industria noastră”, afirmă Popescu.

Potrivit liberalului, evaluarea completă a costurilor proiectului de la Doicești nu este finalizată, iar dezvoltarea centralei nu poate fi susținută exclusiv din bugetul României.