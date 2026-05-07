Fostul ministru al Energiei: finanțarea americană pentru proiectul de la Cernavodă și Neptun Deep confirmă strategia energetică a României

Banca de Export-Import a Statelor Unite (EXIM) a aprobat anterior un împrumut de aproximativ 57,3 milioane de dolari pentru compania românească EnergoNuclear, fondurile urmând să fie utilizate pentru studii de inginerie și fezabilitate necesare pregătirii construcției unităților 3 și 4 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

În mesajul transmis joi, fostul ministru al Energiei a legat această finanțare de acordurile și proiectele începute în perioada în care conducea ministerul. „Proiectele strategice pe care le-am inițiat în mandatul meu de ministru al Energiei, cu obiectivul clar al independenței energetice a României, au ajuns astăzi în stadii avansate de realizare”, a scris Virgil Popescu.

Virgil Popescu despre împrumutul EXIM

El a precizat că împrumutul EXIM „face parte din pachetul de finanțare de 3 miliarde de dolari, negociat în cadrul parteneriatului strategic România-SUA în domeniul energiei și anunțat de mine la Conferința ONU privind schimbările climatice – COP27, în 2023”.

Potrivit fostului ministru liberal, fondurile aprobate pentru EnergoNuclear vor contribui la pregătirea fazei de construcție a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.

„Fondurile vor fi utilizate pentru studii de inginerie și fezabilitate, esențiale pentru pregătirea construcției unităților 3 și 4 de la Cernavodă. Deciziile luate de conducerea SNN în acest proiect se confirmă astăzi ca fiind corecte, iar rezultatele încep să fie vizibile”, a explicat Virgil Popescu, actual europarlamentar PNL.

Referire și la Neptun Deep

Liberalul a făcut referire și la proiectul Neptun Deep, dezvoltat de Romgaz și OMV Petrom în Marea Neagră.

„Proiectul Neptun Deep, demarat în mai 2022, de Romgaz și OMV, avansează conform planului. Au început lucrările de instalare a conductelor pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră – unul dintre cele mai importante zăcăminte energetice din Uniunea Europeană, estimat la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze recuperabile”, a scris Virgil Popescu.

Cele două proiecte pot consolida poziția României în sectorul energetic european, consideră fostul ministru: „Prin aceste proiecte strategice devenim un pilon important și în arhitectura energetică a Uniunii Europene”.

Proiectele energetice, afectate de tensiunile politice

Instabilitatea politică poate afecta însă dezvoltarea marilor proiecte energetice, spune Virgil Popescu.

„Aceste evoluții demonstrează că deciziile curajoase, asumate și bine fundamentate pot aduce rezultate concrete pentru România (…) Asta cred că și-ar dori să vadă astăzi românii și din partea politicienilor, care din păcate pun în pericol stabilitatea politică, dar și dezvoltarea acestor proiecte importante”, a scris fostul ministru al Energiei.