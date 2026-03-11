Virgil Popescu, fost ministru al Energiei: Ce ar trebui să facă România pentru a evita explozia prețurilor la combustibili

Virgil Popescu a arătat că evoluțiile recente ale prețului petrolului arată cât de instabilă este piața în contextul tensiunilor geopolitice. Prețul barilului a oscilat într-un interval larg, ceea ce indică o volatilitate ridicată. „Nu trebuie să ne panicăm, dar nici să stăm liniștiți fără să facem nimic. Trebuie să fim pregătiți și să întărim reziliența față de ceea ce se întâmplă”, a spus fostul ministru al Energiei.

Potrivit acestuia, România nu este dependentă în mod semnificativ de petrolul din Golful Persic. Acest lucru este un avantaj care reduce riscul unei crize majore de aprovizionare.

Acorduri directe cu Kazahstan și Azerbaidjan

Popescu consideră că guvernul ar trebui să înceapă discuții directe cu autoritățile din Kazahstan și Azerbaidjan pentru a asigura stabilitatea livrărilor și a prețurilor. „Principala sursă de țiței pentru rafinăriile noastre vine din Kazahstan și Azerbaidjan, nu din Golful Persic. De aceea, soluția este clară: un dialog direct dintre guvernul României și cele din Kazahstan și Azerbaidjan”, a explicat el.

Fostul ministru a subliniat că astfel de negocieri ar trebui purtate la nivel guvernamental, nu doar între companii, pentru a garanta securitatea energetică.

Virgil Popescu s-a declarat împotriva plafonării prețului la combustibili, măsură adoptată în trecut de unele state din regiune. El a avertizat că o astfel de decizie poate duce la lipsa combustibilului pe piață, dacă oferta devine insuficientă. „Nu sunt adeptul plafonării prețului la benzină, pentru că riscăm să ajungem la o penurie”, a spus fostul ministru.

Exemplul din 2022: reducerea de 50 de bani la pompă

Popescu a amintit și măsurile adoptate în 2022, când prețul petrolului a crescut puternic după izbucnirea războiului din Ucraina. Atunci, guvernul și companiile petroliere au convenit o reducere de 50 de bani pe litru la pompă, suportată în mod egal de stat și de industrie. „Jumătate a fost susținută de guvern, jumătate de companii”, a spus el, menționând că această soluție a ajutat la stabilizarea prețurilor pentru consumatori.

Declarațiile fostului ministru vin pe fondul creșterii tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au provocat fluctuații majore ale prețului petrolului pe piețele internaționale.