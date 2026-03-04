Ce cred benzinarii că ar trebui să facă statul pentru asigurarea stocurilor de carburanți, pe fondul creșterii prețurilor. „Cel mai mare dușman este panica”

Conflictul din Orientul Mijlociul a provocat o panică majoră pe bursele internaționale, influențând inclusiv și cotațiile țițeiului și a produselor petroliere: cotațiile Brent au crescut aproximativ cu 10 USD pe baril. Cotațiile produselor petroliere au crescut cu 243 USD (ajungând la 1000 USD) – motorină și 78 USD – benzină.

„Din start, este de menționat fenomenul nenatural de creștere și apare o mare întrebare referitoare la discrepanța dintre produse, ceea ce duce la ideea unui fenomen de supraîncălzire a pieței și chiar speculă”, explică specialiștii din industrie pentru Mediafax.

Conform sursei citate, este evident că pentru România și UE, unde motorina reprezintă aproximativ 60-70% din consum, impactul fiind extrem de mare. „În fapt, la pompă prețul este cu aproximativ un leu în creștere! Cel mai mare în contextul României este deficitul care poate apărea, având în vedere că sunt două rafinării închise”, spun reprezentanții industriei.

Măsurile graduale pe care le poate lua statul

Astfel, explică specialiștii, măsurile pe care le poate lua statul la nivel macroeconomic sunt: micșorarea accizelor, scoaterea TVA pentru accizele incluse în preț, acordarea de compensații cum a fost, de exemplu, în 2022 (0,5 lei/litru – n.r.), utilizarea stocurilor strategice pentru a menține prețurile și plafonarea prețurilor. „Toate aceste măsuri sunt cu efect pe termen lung și pot avea un efect întârziat! Ce este real și rezonabil de făcut: din două situații rele, respectiv – carburant scump, dar existent sau carburant ieftin scriptic, dar în realitate în deficit – recomandabilă ar fi prima situație!”, explică specialiștii.

„Ce poate face statul este să faciliteze importul de motorină și punerea pe piață prin acordarea de vacanțe fiscale. Din toate analizele se manifestă o situație de stabilizare a prețurilor, chiar și o scădere a prețului motorinei (la acest moment se comercializează sub 1000 USD/ tonă). Cel mai mare dușman este panica, acesta fii cea care poate duce la mari dezechilibre în logistică, stocuri și furnizări ritmice la benzinării! Chiar dacă va crește prețul, se estimează că această creștere va fi temporară și își va reveni, urmând să scadă!”, subliniază sursele din industrie pentru Mediafax.