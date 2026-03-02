Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”

Președintele Consiliului Concurenței precizează, în declarația pentru Mediafax, că, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, urmărește evoluțiile prețurilor la carburanți pentru a se asigura că modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi

„La ora actuală, prețul barilului de petrol este sub 80 de dolari, un nivel comparabil cu cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Desigur, în contextul tensiunilor actuale, este posibil să vedem fluctuații suplimentare pe piețele internaționale. În această situație, ne așteptăm ca prețurile la pompă să reflecte eventualele creșteri ale cotațiilor internaționale, însă, pe baza experienței anterioare, aceste ajustări sunt de regulă moderate și temporare. Noi monitorizăm constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți, inclusiv dinamica prețurilor și comportamentul comercial al operatorilor, pentru a ne asigura că modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi. Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat. Ca de fiecare dată, dacă vom identifica încălcări ale legislației concurenței, vom iniția procedurile necesare pentru sancționarea acestora”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței pentru Mediafax.

Estimări ale prețului la pompă

De amintit că, în urmă cu câteva ore, ministrul Energiei, Bogdan Ivan spune că o creștere mai mare de 3-5 bani a prețului carburanților la pompă nu este justificată în acest moment.

„O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față. Iar acele speculații care au apărut în spațiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt niște minciuni suntate. Nu există în momentul de față niciun argument rațional, comercial, economic, pentru care s-ar putea ca să ajungă prețul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei”, a declarat luni ministrul Energiei.

Depășirea pragului de 9–10 lei/litru la benzină și motorină devine „realistă” în România dacă țițeiul se stabilizează pe termen mai lung la 90–100 dolari/baril, pe fondul escaladării militare din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru traficul prin Strâmtoarea Ormuz, a avertizat președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-o analiză transmisă presei.

Când s-au înregistrat prețurile record

Potrivit platformei de specialitate peco-online.ro, comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 2.6%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 10.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 2.9% ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 11.5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Conform sursei citate, recordul de preț la bezină a fost de 8,68 de lei pe 17 iunie 2022, iar la motorină, de 9,24 de lei, pe 21 iunie 2022.

În această perioadă România se află pe locul al 18-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia.

România este situată pe locul 18 în cazul motorinei între statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia.

Comparativ cu celelalte țări UE, România se clasează pe locul 15 la benzină fără taxe, că fiind cea mai ieftină, după Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Slovacia, Slovenia, în timp ce motorină fără taxe comercializată la noi este pe locul al 13-lea în topul celor mai mici prețuri, după Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Franța, Italia, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia.