Vicepreședinte ASF, semnal de asigurare după ce BVB a deschis pe roșu. Dan Armeanu „Fondurile de pensii private rămân stabile și reziliente”

Dan Armeanu dă asigurări, în declarația pentru Mediafax, evoluțiile de luni de pe piața de capital românească, după escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu din weekend, reprezintă o reacție normală, dar impactul asupra fondurilor de pensii este „rezidual și exclusiv conjunctural”.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, avea o scădere de 1,11%, față de închiderea zilei de tranzacționare precedente, în primul sfert de oră după ce a sunat clopoțelul în ședința de luni, după escaladarea tensiunilor și declanșarea conflictului armat în Orientul Mijlociu, iar două ore mai târziu, ajunsese la – 1,53%.

„Portofoliile fondurilor de pensii sunt foarte bine optimizate”

„Evoluțiile de astăzi de pe piețele financiare reprezintă o situație strict conjuncturală, o reacție firească la un eveniment important care a generat un plus de sensibilitate în rândul investitorilor. Piețele sunt, în mod natural, foarte receptive la astfel de informații și pot manifesta episoade de volatilitate imediat după apariția unor știri semnificative. Totuși, experiența arată că, pe măsură ce investitorii încorporează informațiile noi și nivelul de încredere revine, aceste fluctuații tind să se diminueze în mod natural în perioada imediat următoare, ceea ce arată caracterul strict tranzitoriu al acestor mișcări”, a declarat Dan Armeanu pentru Mediafax

„În ceea ce privește piața pensiilor private, impactul acestor evoluții este rezidual și exclusiv conjunctural. Portofoliile fondurilor de pensii sunt foarte bine optimizate și construite pentru a asigura reziliență în astfel de situații. Piața pensiilor private din România rămâne stabila, foarte bine supravegheată și reglementata, iar mecanismele prudențiale reduc semnificativ efectele unor episoade de volatilitate generate de piețele de capital. Acest cadru solid conferă participanților un nivel ridicat de protecție și predictibilitate”, a subliniat vicepreședintele ASF.

„Mai mult, trendul de scădere a dobânzilor la care statul se finanțează este de natură să aibă un efect pozitiv asupra portofoliilor fondurilor de pensii în perioada următoare iar optimizarea foarte bună a structurii investițiilor contribuie suplimentar la diminuarea volatilității venite din piețele de capital. Investitorii și participanții la sistem pot rămâne încrezători că perspectivele pe termen mediu și lung sunt solide, iar fondurile de pensii sunt bine poziționate pentru a traversa în condiții de stabilitate astfel de evenimente”, a dat asigurări oficialul ASF.

De amintit că, potrivit unei analize recente a vicepreședintelui ASF pentru Mediafax, fondurile de pensii au înregistrat în 2025 un randament mediu de 19,2%, cea mai ridicată performanță anuală din întreaga existență a sistemului, iar această evoluție s-a reflectat și în dinamica activelor. În prima parte a lunii ianuarie 2026, activele totale au depășit 215 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 43 miliarde euro, reprezentând peste 11% din PIB, o creștere puternică față de anii anteriori.

„Fondurile de pensii private au devenit, în mod clar, unii dintre principalii furnizori de capital pe termen lung ai economiei României, asigurând în același timp protecția financiară a milioane de contribuabili. Anul 2025 a consolidat rolul său strategic, iar perspectivele pentru 2026 rămân favorabile”, aprecia vicepreședintele ASF.