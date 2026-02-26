Bursa de la București, în scădere: Fondul Proprietatea pierde 6%, iar piața AeRO coboară aproape 2%

Indicele principal BET a scăzut joi cu puțin peste 1%, pe fondul declinului accentuat al acțiunilor Fondul Proprietatea. În aceeași direcție s-a mișcat și BET-TR, care include și dividendele acordate de companii, iar BET-FI, indicele care urmărește societățile de investiții financiare, a pierdut aproape 4%.

Titlurile Fondului Proprietatea au scăzut cu aproape 6% în timpul adunării generale a acționarilor, unde s-a discutat prelungirea mandatului administratorului Franklin Templeton, precum și modificări în structura de conducere. Investitorii au urmărit dezbaterile legate de durata noului mandat și de schimbările din conducere, decizii care pot influența evoluția fondului în perioada următoare.

Evoluția principalelor companii din BET

În ansamblu, piața principală a fost dominată de corecții, în special în sectorul bancar și în rândul companiilor cu pondere mare în indici.

Acțiunile Băncii Transilvania au pierdut peste 2%, iar cele ale BRD – Groupe Société Générale aproape 3%. OMV Petrom a scăzut cu aproape 1%, în timp ce Hidroelectrica a înregistrat o diminuare ușoară, de aproximativ 0,1%.

Și Transgaz a coborât cu circa 0,3%, iar Nuclearelectrica a consemnat un recul marginal, de aproximativ 0,2%.

Au fost și câteva evoluții pozitive în sectorul energetic. Acțiunile Electrica au crescut cu aproximativ 0,8%, iar cele ale Romgaz cu aproape 0,3%.

Piața Aero, scădere mai accentuată

Pe piața AeRO, destinată în special companiilor antreprenoriale și firmelor de dimensiuni mai mici, indicele BETAeRO a scăzut cu aproape 2%, o corecție mai amplă decât cea din piața principală.

Printre cele mai mari scăderi s-au numărat acțiunile DN Agrar Group, care au pierdut peste 6%, cele ale Ascendia – în scădere cu peste 5%, acțiunile Avioane Craiova, care au coborât cu aproape 5%, cele ale Romnav, în scădere cu peste 4%, și acțiunile Life Is Hard, care au pierdut peste 3%.

Unirea Shopping Center a crescut cu aproximativ 6%, Prospectiuni a urcat cu peste 5%, 2Performant Network a înregistrat un avans de aproape 4%, iar Connections Consult a câștigat peste 3%.

Piața rămâne pe plus

Chiar și după această ajustare, indicii bursei de la București rămân pe plus de la începutul anului, după o perioadă de creșteri susținute. Evoluția de joi arată mai degrabă o temperare a ritmului decât o schimbare de tendință.