Statul pompează 2 miliarde de lei în economie prin BID și Exim. Stimulente pentru bursă și diaspora

Ministerul Finanțelor va pune la dispoziția BID suma de 1 miliard de lei în anul 2026, pentru implementarea de scheme de garantare și crearea de fonduri de investiții destinate finanțării proiectelor strategice. Banca va putea interveni în numele și în contul statului, în baza unor mandate aprobate prin hotărâre de Guvern, pentru susținerea sectoarelor prioritare.

BID intră în fonduri private

În pachet sunt incluse și modificări care vizează Legea nr. 411/2004, astfel încât Banca de Investiții și Dezvoltare să poată participa, alături de stat, la fonduri private de investiții. Măsura urmează „să contribuie la creșterea gradului de siguranță a plasamentelor fondurilor de pensii administrate privat și la susținerea finanțării economiei naționale, prin stimularea investițiilor pe termen lung”, a transmis ministerul.

Finanțare pentru export

Un miliard de lei va fi transferat și către Exim Banca Românească, în calitate de Agenție pentru Credite la Export. Fondurile sunt destinate susținerii creditelor la export și tranzacțiilor internaționale.

Potrivit oficialilor Ministerului Finanțelor, suplimentarea capitalului Exim ar urma să atragă finanțare privată și să contribuie la reducerea deficitului comercial.

Stimulente pentru investițiile la bursă

Persoanele fizice vor putea deduce investițiile în acțiuni sau ETF-uri în limita a 400 de euro pe an, deducere menită să încurajeze participarea populației la piața de capital.

În același timp, companiile care se listează la bursă vor beneficia de o deducere de 50% a cheltuielilor de admitere la tranzacționare în primul an, reducând costurile asociate listării.

Autoritățile mizează pe atragerea unui număr mai mare de investitori individuali și pe creșterea finanțării companiilor prin bursă, considerată o alternativă la creditarea bancară.

Granturi de până la 20.000 de euro pentru diaspora

Programul „Investim Acasă”, cu un buget de 100 milioane de euro pentru perioada 2026–2029, este destinat românilor din diaspora care doresc să deschidă afaceri în România. Beneficiarii vor putea primi granturi de până la 20.000 de euro, dar și garanții de stat pentru creditele contractate.

Pe lângă finanțarea nerambursabilă, programul prevede și alte forme de sprijin, precum credite fiscale, bonificații de dobândă sau aport la capital, în funcție de structura proiectului.

Cine poate aplica

Sunt eligibile start-up-urile înființate de cetățeni români din străinătate care își mută activitatea în România și investesc în domenii productive sau servicii cu valoare adăugată ridicată. Proiectele trebuie să fie susținute de un plan de afaceri și să includă angajamentul menținerii investiției și a locurilor de muncă pentru o perioadă minimă.

Ministerul Finanțelor estimează că programul ar putea mobiliza investiții de aproximativ 250 de milioane de lei în economie, prin efectul de antrenare al garanțiilor acordate prin Banca de Investiții și Dezvoltare.

Măsurile fac parte din pachetul mai amplu de relansare economică adoptat de Guvern, care urmărește creșterea investițiilor interne, modernizarea economiei și reducerea dependenței de importuri.