Bursa de Valori Bucureşti începe 2026 în forţă: BET, cea mai bună lună de ianuarie din ultimii 14 ani

Raliu pe fondul lichidităţii: 2,29 mld. lei într-o lună

Creşterea indicelui a fost dublată de o intensificare clară a activităţii de tranzacţionare. Valoarea totală a schimburilor a ajuns la 2,29 miliarde de lei în ianuarie – cea mai bună lună ianuarie din istoria bursei şi cel mai ridicat rulaj lunar din iulie 2023, perioadă marcată de listarea Hidroelectrica, care a atras atunci atât investitori noi, cât şi reactivarea unor conturi vechi.

Media zilnică a tranzacţiilor s-a situat la aproximativ 127 milioane de lei, aproape dublu faţă de media din 2025. Acest detaliu sugerează că începutul de an a adus un interes mai consistent pentru acţiuni, chiar dacă nivelul ridicat al lichidităţii din ianuarie nu garantează, în sine, o menţinere a aceluiaşi ritm pe parcursul întregului an.

Spre final de lună: marcări de profit după accelerarea din primele săptămâni

După un debut exploziv, ultimele şedinţe din ianuarie au venit cu un semnal tipic pentru pieţele care cresc rapid: marcări de profit. Mai multe acţiuni au închis uşor pe minus în unele zile, pe fondul unei rebalansări fireşti după aprecieri accelerate. Chiar şi aşa, randamentele rămân consistente pe intervale mai lungi, iar amplitudinea creşterii indicelui sugerează că interesul nu a fost punctual, ci mai degrabă răspândit în piaţă.

Creşteri generalizate în BET: energia şi sănătatea, în prim-plan

Mișcarea ascendentă a fost relativ generalizată în componenţa indicelui, cu câteva performanţe care au ieşit clar în evidenţă.

Nuclearelectrica: +31,5% în ianuarie şi +77% în ultimul an

MedLife: +28,2% în ianuarie şi +124% în 12 luni

Fondul Proprietatea: +26,9% pe lună, cu o performanţă apropiată de dublare faţă de anul trecut

În acelaşi val au urcat şi alte nume importante:

Aquila: +25%

Premier Energy: +20,8%

Electrica: +20,7%, cu un salt de peste 120% în ultimul an

A urmat un „eşalon” de creşteri solide:

DIGI: aproape +18%

TeraPlast: +16%

Transgaz: +15,5%, iar pe 12 luni un avans de peste 200%

One United Properties: +15%

Tot în zona câştigurilor consistente:

Romgaz: +13%

Transelectrica: +13%

Hidroelectrica: +11% în ianuarie

Băncile au avut o evoluţie mai temperată, dar pozitivă:

Banca Transilvania: +7,4%

BRD: +6%

În timp ce OMV Petrom a urcat cu +2,2%, unele titluri au stagnat sau au scăzut uşor, precum Sphera Franchise Group, Purcari Wineries sau Antibiotice Iaşi.