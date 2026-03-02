Războiul care poate zgudui planeta / Prețul barilului de petrol ar putea sări de 100 de dolari / Ce urmează la pompă

Cotațiile futures la petrol au crescut puternic la deschiderea tranzacțiilor, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului în weekend, potrivit unei analize recente a CNN.

Creșterea prețului barilului de petrol era anticipată, dar — spun analiștii — nu neapărat surprinzătoare.

Creșteri abrupte la deschidere

West Texas Intermediate (WTI), referința pentru petrolul american, a urcat cu aproximativ 5 dolari pe baril, adică 8%, până la aproximativ 72 de dolari.

Brent Crude, etalonul internațional, a crescut inițial cu peste 12%, atingând aproximativ 82 de dolari pe baril.

La câteva minute după deschiderea tranzacțiilor, prețul a coborât ușor sub 80 de dolari. Vineri, Brent se stabilise la puțin peste 73 de dolari pe baril.

Creșterea, deși abruptă față de o zi obișnuită de tranzacționare, se încadra în intervalul anticipat de analiști pentru o piață tensionată, dar nu dominată de panică.

De altfel, prețurile urcaseră deja în zilele anterioare, pe fondul anticipării unui posibil atac asupra Iranului.

Scăderi generale pe piețele bursiere. Energia și Apărarea au crescut

În timp ce petrolul a crescut, contractele futures pentru acțiuni au scăzut. Indicii principali — S&P 500, Nasdaq și Dow Jones — au pierdut aproximativ 1% fiecare.

În schimb, companiile din energie au avut de câștigat. Acțiunile ExxonMobil și Chevron Corporation au crescut cu aproximativ 2%.

Titlurile din sectorul apărării, precum Northrop Grumman și Lockheed Martin, au înregistrat creșteri marginale.

Traderii par să mizeze, pentru moment, pe ideea că perturbările vor fi relativ scurte.

Totuși, există incertitudine majoră privind amploarea și durata conflictului, despre care președintele Donald Trump a sugerat că ar putea dura săptămâni.

Scenariul extrem: 100 de dolari pe baril?

Analiștii avertizează că o escaladare serioasă — tulburări interne majore în Iran, atacuri asupra infrastructurii petroliere sau închiderea unei rute esențiale de transport — ar putea împinge prețul petrolului la 100 de dolari pe baril sau chiar mai sus.

Piața, deocamdată, nu pariază pe acest scenariu. Dar riscurile sunt reale.

De ce contează atât de mult Iranul?

Iranul este al șaselea cel mai mare producător de petrol din lume și deține a treia cea mai mare rezervă dovedită de petrol, potrivit OPEC.

În plus, controlează o rută maritimă vitală pentru transportul petrolului către piețele globale, inclusiv către China.

Duminică dimineață, OPEC și aliații săi au anunțat că vor crește producția cu 206.000 de barili pe zi, după ce în trimestrul al patrulea majoraseră deja producția cu 137.000 de barili pe zi.

Această creștere ar putea atenua parțial presiunea asupra prețurilor, însă experții nu se așteaptă ca măsura să fie suficientă pentru a compensa eventuale perturbări majore.

Strâmtoarea Hormuz, punctul critic al energiei mondiale

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul petrolului.

Aproximativ 20 de milioane de barili de petrol — adică o cincime din producția globală zilnică — tranzitează zilnic această strâmtoare, potrivit U.S. Energy Information Administration, care o numește un „punct critic de blocare a petrolului”.

Iranul a amenințat în trecut că ar putea închide această rută.

În timpul conflictului de 12 zile dintre Iran și Israel, de anul trecut, banca Goldman Sachs a estimat că o perturbare extinsă ar putea împinge petrolul peste 100 de dolari pe baril.

Bob McNally, președintele Rapidan Energy Group, a avertizat că închiderea strâmtorii ar declanșa o criză energetică.

Și mai grav ar fi dacă infrastructura saudită ar fi scoasă din funcțiune, cum s-a întâmplat în 2019 la instalația de la Abqaiq — unde echipamentele specializate nu pot fi înlocuite rapid.

Impact global: o perturbare oriune în lume afectează prețurile peste tot

Economiile asiatice, în special China și India, ar fi puternic afectate de o eventuală închidere a Strâmtorii Hormuz.

Potrivit lui Clayton Seigle, cercetător senior la Center for Strategic and International Studies, petrolul este o marfă globală și fungibilă — ceea ce înseamnă că o perturbare oriunde în lume afectează prețurile peste tot.

Dacă exporturile iraniene ar fi blocate, China ar căuta rapid surse alternative, crescând competiția pentru barili disponibili și, implicit, prețurile la nivel mondial.

Ce înseamnă asta pentru benzină?

Orice conflict militar cu Iranul ar însemna, spun experții, creșterea prețurilor la petrol, scumpirea benzinei și presiuni inflaționiste.

Tom Kloza, analist în domeniul petrolului și consilier la Gulf Oil, estimează că prețurile en-gros la benzină ar putea crește imediat cu 25 de cenți. La pompă, acest lucru s-ar putea traduce într-o creștere de 5–10 cenți pe zi pentru o perioadă.

În prezent, prețul mediu național al benzinei în SUA este de 2,98 dolari pe galon, potrivit American Automobile Association. După ce scăzuseră sub 3 dolari în decembrie — pentru prima dată în patru ani — prețurile riscă acum să urce din nou.

Lecția de anul trecut – Brent a avut cea mai mare creștere într-o singură zi

Când Israelul a atacat Iranul în iunie anul trecut, Brent a înregistrat cea mai mare creștere într-o singură zi din martie 2022. Prețurile au urcat și mai mult după implicarea SUA, apoi au scăzut brusc odată cu anunțarea unui armistițiu.

Istoria recentă arată că piața reacționează rapid la escaladări — dar și că se poate calma la fel de repede.

Deocamdată, piețele par să creadă că perturbarea va fi limitată. Dar miza este uriașă: Iranul este un actor-cheie în producția și transportul global de petrol, iar orice blocaj major ar putea declanșa un nou șoc energetic.

Pentru consumatori, întrebarea esențială rămâne simplă: cât de mult va dura conflictul — și cât va ajunge să coste un plin de benzină?