Prima pagină » Economic » Investitorii, în alertă după moartea lui Khamenei: petrol la 100 de dolari, inflație globală și obligațiuni nesigure

Investitorii, în alertă după moartea lui Khamenei: petrol la 100 de dolari, inflație globală și obligațiuni nesigure

Conflictul din Orientul Mijlociu a trecut de la un risc marginal la o preocupare majoră pentru piețele financiare globale. Moartea lui Khamenei, represaliile iraniene și blocarea Strâmtorii Ormuz schimbă calculele investitorilor.
Investitorii, în alertă după moartea lui Khamenei: petrol la 100 de dolari, inflație globală și obligațiuni nesigure
Sursa: Pixabay
Andreea Tobias
01 mart. 2026, 22:11, Economic

Petrolul Brent crescuse deja cu o cincime în 2026, ajungând la 73 de dolari pe baril. Un conflict prelungit ar putea împinge prețul spre 100 de dolari, estimează William Jackson, economist șef la Capital Economics, potrivit Reuters.

Efectul: 0,6-0,7 puncte procentuale adăugate la inflația globală. Europa ar fi mai afectată decât SUA, din cauza dependenței mai mari de petrolul din Golf.

Nici obligațiunile nu mai sunt refugiu sigur

Investitorii cumpăraseră titluri de stat americane și aur ca protecție împotriva riscurilor. Acum, analiștii pun sub semnul întrebării și această strategie.

„Nu sunt sigur că achiziționarea de titluri de trezorerie americane este o tranzacție bună, mai ales dacă prețurile petrolului cresc și induc inflație”, a declarat Rong Ren Goh, manager de portofoliu la Eastspring Investments.

Analiștii Barclays avertizează că investitorii ar putea subestima un scenariu de conflict prelungit.

„Recomandăm să nu cumpărați la o scădere imediată. Dacă S&P 500 scade peste 10%, probabil va veni momentul. Dar nu încă”, scriu aceștia.

Aurul a crescut cu 22% în 2026, atingând recorduri. Principalul indice bursier american a avansat cu doar 0,5%.

Scenariul optimist

Nu toți analiștii sunt pesimiști.

Ed Yardeni, de la Yardeni Research, anticipează că vânzările masive de luni s-ar putea transforma în creșteri. Motivul: așteptările privind scăderea prețurilor petrolului după încheierea conflictului.

„Prețul aurului ar putea înregistra o revenire. Randamentele obligațiunilor ar putea scădea din cauza cererii de active sigure”, a spus Yardeni.

Piețele vor fi volatile în săptămâna următoare, avertizează toți analiștii consultați de Reuters.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Haz de necaz. Umorul nu poate fi interceptat de scuturi. Gândul prezintă colecția de glume care circulă pe internet după războiul din Iran
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Pensionarii din România ale căror pensii cresc cu 240 lei pe lună. Cine se încadrează și de la ce dată intră în vigoare creșterea
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor