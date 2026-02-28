Navele raportează mesaje radio despre „închiderea” Strâmtorii Hormuz. Strâmtoarea este principalul „coridor” energetic al lumii

Agenția britanică UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a transmis, într-un buletin de avertizare, că a primit „mai multe rapoarte” de la ofițeri de securitate ai companiilor de shipping potrivit cărora difuzări pe VHF (canalul 16) susțin că Strâmtoarea Hormuz „a fost închisă”, însă aceste raportări „nu pot fi verificate independent” în acest moment. UKMTO mai subliniază că asemenea declarații radio nu reprezintă, prin ele însele, o restricție legală de navigație în dreptul internațional, dacă nu sunt implementate și aplicate în mod corespunzător.

Într-un alt avertisment emis în aceeași zi, UKMTO spune că este la curent cu „activitate militară semnificativă” în zona Golfului, a Golfului Oman, a Mării Arabiei de Nord și a Strâmtorii Hormuz și avertizează asupra riscului de interferențe electronice (inclusiv perturbarea AIS și a altor sisteme de navigație/comunicații).

De ce contează Hormuz

Strâmtoarea Hormuz este principalul „coridor” energetic al lumii: în 2024, prin strâmtoare au tranzitat în medie 20 de milioane de barili/zi — aproximativ 20% din consumul global de lichide petroliere, potrivit EIA (agenția americană pentru energie).

La punctul cel mai îngust are circa 33 km, iar culoarele de navigație sunt foarte strânse, ceea ce face zona vulnerabilă la orice incident sau blocaj.

Ce impact ar putea avea

Șoc pe piețele de energie (petrol și gaze): chiar și fără o închidere efectivă, simpla percepție de risc tinde să ridice „prima geopolitică” în prețuri. Analiști citați de Reuters avertizează că o perturbare serioasă a traficului ar putea împinge prețurile semnificativ în sus.

Perturbări în transportul maritim: armatorii pot crește nivelul de securitate, pot amâna intrarea în zonă sau pot cere escorte, ceea ce înseamnă întârzieri, costuri mai mari și asigurări „war risk” mai scumpe; UKMTO indică și riscul de interferențe electronice care pot complica navigația.

Efect în lanț asupra Europei și Asiei: majoritatea exporturilor de țiței ale statelor din Golf trec prin Hormuz, iar Qatar își trimite aproape tot LNG-ul pe această rută — ceea ce poate lovi direct prețurile la gaze și industria dependentă de importuri.