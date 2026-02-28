Piețele de predicții anticipează 78% șanse ca Ali Khamenei să nu mai conducă Iranul până în martie 2026

Cota actuală a pieței indică o probabilitate de aproximativ 78% pentru acest scenariu.

Piețele de predicții funcționează prin tranzacționarea pariurilor „Da” sau „Nu”, iar prețul la care sunt vândute reflectă percepția colectivă a participanților asupra probabilității ca evenimentul să se producă. Astfel, contractul pentru Khamenei este văzut de mulți ca un barometru al opiniei publice internaționale privind stabilitatea conducerii iraniene.

Estimările vin într-un context geopolitic tensionat, după atacurile asupra Iranului. Deși piețele de predicții nu constituie o confirmare oficială, ele oferă un indiciu asupra percepției riscurilor politice în rândul participanților globali la aceste tranzacții.

Analistii atrag atenția că astfel de probabilități ridicate pot fi influențate atât de evenimente reale, cât și de speculații, iar evoluția situației politice din Iran va determina schimbări rapide în cota contractului.