Casa Albă: Donald Trump a discutat cu mai mulți lideri din Orientul Mijlociu și cu șeful NATO

Informația a fost prezentată pe rețelele de socializare de Karoline Leavitt, secretarul de presă de la Casa Albă. Leavitt a transmis că președintele Donald Trump a discutat sâmbătă despre situația din Orientul Mijlociu cu liderii Arabiei Saudite, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.

Totodată, Trump a avut o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Anterior, liderul SUA a vorbit la telefon și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat în mod oficial că a început Operațiunea Epic Fury pe 28 februarie, la ordinul președintelui Statelor Unite. Atacul asupra Iranului este realizat împreună cu Israelul.