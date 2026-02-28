SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Teheranul ripostează cu rachete în regiune / Trump și Netanyahu discută la telefon chiar acum / Evaluare Israel: Khamenei a fost rănit sau eliminat. Iranul neagă

Hezbollah (Liban) anunță că sprijină Iranul

Mișcarea Hezbollah din Liban, declarând solidaritate deplină cu Republica Islamică Iran, a cerut tuturor țărilor din regiune să se opună acestui plan ostil și să fie conștiente de consecințele sale.

Hezbollah, subliniind aceste consecințe ale planului, a afirmat că va afecta toate țările și a exprimat încrederea că America și Israel vor primi o palmă puternică în aceste atacuri.

Trump și Netanyahu discută chiar în aceste momente la telefon

Președintele SUA, Donald Trump, și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au în acest moment o conversație telefonică, pe fondul operațiunilor militare în desfășurare împotriva Iranului, scrie presa din Israel.

Numărul victimelor din Iran continuă să crească

Iranul susține că 63 de eleve au fost ucise într-un atac asupra unei școli de fete din Mindab, iar zeci au fost rănite, în timp ce autoritățile investighează.

Oficialii iranieni afirmă că cel puțin 63 de eleve au fost ucise într-un atac asupra unei școli primare de fete din sudul Iranului. Alte 92 de eleve au fost rănite, iar mai multe persoane sunt încă prinse sub dărâmături, potrivit autorităților locale citate de CNN.

Atacul raportat a avut loc în comitatul Mindab, sâmbătă, în timpul orelor de curs.



Președintele american Donald Trump a declarat că scopul operațiunii este distrugerea capacităților militare strategice ale Iranului, în special:

rachetele balistice și industria de rachete,

componenta navală iraniană,

împiedicarea Iranului de a dezvolta o armă nucleară.

Potrivit oficialilor americani, operațiunea a debutat cu lansări de rachete de croazieră Tomahawk de pe nave militare și atacuri aeriene ale Forțelor Aeriene și Marinei SUA. Campania, denumită de administrația Trump „Operațiunea Epic Fury”, este estimată să dureze mai multe zile.

Israelul a confirmat că a participat la atacuri, premierul Benjamin Netanyahu afirmând că obiectivul este eliminarea unei „amenințări existențiale” reprezentate de regimul de la Teheran.

Ținte lovite în Iran

Conform informațiilor din presa israeliană și internațională, atacurile au vizat:

Ministerul Apărării și Ministerul Informațiilor din Iran,

Biroul liderului suprem,

Agenția Iraniană pentru Energie Atomică,

obiective militare, inclusiv complexul Parchin.

Au fost raportate explozii în Teheran, cu fum vizibil în zone ce includ palatul prezidențial. Autoritățile iraniene au plasat spitalele în stare de alertă și au închis complet spațiul aerian.

Soarta conducerii iraniene

Oficiali israelieni au declarat că lideri de rang înalt ai regimului iranian au fost vizați, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei și președintele Masoud Pezeshkian.

Evaluările israeliene indică faptul că tentativele de eliminare a acestora ar fi eșuat. Presa iraniană susține că Pezeshkian este în siguranță, iar Khamenei ar fi fost mutat într-o locație securizată, în afara capitalei. Reuters a relatat, citând surse, moartea ministrului iranian al Apărării și a șefului Statului Major, informații care nu au fost confirmate oficial de Teheran.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a confirmat lansarea de rachete balistice asupra:

Israelului (inclusiv zona Ierusalimului și Be’er Shebaa),

bazelor militare americane din Qatar, Bahrain, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Irak și Iordania.

Explozii au fost raportate în Abu Dhabi, Doha, Bahrain și Kuweit. În Emiratele Arabe Unite, cel puțin o persoană a murit în urma căderii resturilor unei rachete interceptate. Aeroportul din Dubai a suspendat temporar toate operațiunile de zbor.

În Israel, sirenele de alarmă au fost activate în mod repetat, iar armata a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană interceptează „salve masive” de rachete iraniene.

Reacții internaționale și proteste

Atacurile au declanșat proteste în Iran și în mai multe capitale ale lumii. În Teheran, manifestanții au condamnat acțiunea SUA–Israel, în timp ce în orașe precum Londra și Berlin au avut loc demonstrații de susținere a operațiunii militare.

Arabia Saudită a denunțat „agresiunea iraniană” asupra bazelor americane, în timp ce premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a condamnat atacurile SUA și Israel, calificându-le drept o acțiune unilaterală care alimentează escaladarea.

Situația în acest moment

Operațiunile militare continuă, iar riscul unei extinderi regionale a conflictului rămâne ridicat.

SUA și Israelul afirmă că sunt pregătite pentru mai multe zile de atacuri intense, în timp ce Iranul promite represalii suplimentare.

Spațiul aerian rămâne închis în mai multe state din regiune, iar populația este avertizată să urmeze instrucțiunile autorităților.

