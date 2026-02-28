Medvedev, după atacurile asupra Iranului: „SUA are 249 de ani. Imperiul Persan, 2.500. Să vedem peste 100 de ani”

Fostul președinte rus Dmitry Medvedev a reacționat ironic la atacurile asupra Iranului. „Păstrătorul păcii și-a arătat din nou fața. Toate negocierile cu Iranul au fost o operațiune de acoperire”, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit Reuters.

„Imperiul Persan a fost fondat acum mai bine de 2.500 de ani. SUA are doar 249. Să vedem peste 100 de ani”, a adăugat el.

UE retrage personalul neesențial din regiune

Șefa politicii externe europene, Kaja Kallas, a declarat că „ultimele evoluții din Orientul Mijlociu sunt periculoase”.

UE se coordonează cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice. „Personalul UE neesențial este retras din regiune”, a anunțat Kallas, care a discutat deja cu ministrul de externe israelian Gideon Saar.

Norvegia: atacul încalcă dreptul internațional

Ministrul de externe norvegian Espen Barth Eide a fost direct: „Atacul este descris de Israel ca o lovitură preventivă, dar nu este în conformitate cu dreptul internațional. Atacurile preventive necesită o amenințare iminentă”. Este una dintre cele mai clare condamnări venite din partea unui stat occidental.

Libanul cere să nu fie atras în conflict

Premierul libanez Nawaf Salam a transmis un avertisment ferm: „Nu vom accepta ca nimeni să tragă țara în aventuri care îi amenință securitatea și unitatea”.

Libanul, care a trecut recent printr-un conflict cu Israelul, încearcă să se distanțeze de noua escaladare.

Ucraina dă vina pe Teheran

Ministerul de Externe al Ucrainei a adoptat o poziție surprinzătoare, punând responsabilitatea pe Iran.

„Cauza evenimentelor actuale este violența și impunitatea regimului iranian, în special uciderile protestatarilor pașnici din ultimele luni”, a declarat ministerul.

Între timp, președintele Donald Trump a promis să distrugă arsenalul de rachete al Iranului și să împiedice dezvoltarea unei arme nucleare, potrivit Reuters.