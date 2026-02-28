A doua serie de rachete îndreptate către Qatar a fost interceptată. Atac „pe scară largă” cu drone asupra Israelului

„Toate rachetele au fost interceptate și distruse înainte de a ajunge pe teritoriul Qatarului”, a declarat ministerul, reiterând că forțele armate ale Qatarului dispun de „capacități și resurse complete” pentru a asigura securitatea țării.

De asemenea, ministerul a îndemnat populația din Qatar să „rămână calmă” și să „respecte instrucțiunile oficiale”, potrivit CNN.

Sâmbătă, la ora 14:30, ora locală (6:30, ora de pe Coasta de Est a SUA), personalul CNN din Qatar a auzit mai multe serii de rachete interceptate în țară.

Iranul a lansat primul său atac pe scară largă cu drone asupra Israelului, trăgând „zeci de drone de atac”, a declarat armata iraniană.