„Rising Lion” și capitalul politic al lui Netanyahu: câștig real sau efemer

Atacurile asupra Iranului îi consolidează lui Netanyahu poziția înaintea alegerilor din octombrie.
„Rising Lion
Andreea Tobias
28 feb. 2026, 11:26, Știri externe

Operațiunile militare comune SUA-Israel împotriva Iranului îi oferă premierului israelian un avantaj politic temporar. Alegerile sunt programate pentru octombrie 2026, dar coaliția este fragilă, reiese dintr-o analiză CNN.

De ani de zile, Netanyahu avertizează asupra pericolului nuclear iranian și agresiunii Teheranului în regiune. Această campanie a culminat cu operațiunea „Rising Lion” din iunie 2025, la care s-au alăturat ulterior și Statele Unite. Atacurile sunt prezentate de premier ca parte a răspunsului mai larg la atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Efectul de mobilizare în jurul steagului

Crizele de securitate tind să unească societatea israeliană în jurul liderului aflat la putere. Opoziția și-a suspendat temporar atacurile. Liderul opoziției Yair Lapid a declarat că „nu există coaliție sau opoziție, doar o națiune și un IDF în spatele cărora suntem cu toții.”

Netanyahu amplifică legăturile sale strânse cu președintele Donald Trump ca mesaj-cheie în campania electorală. Alianța cu Washington este prezentată ca garanție de securitate pentru Israel. Este un avantaj pe care rivalii săi politici nu îl pot replica.

Câștigul politic rămâne incert

Operațiunea „Rising Lion” din iunie 2025 a adus doar o creștere modestă și de scurtă durată în sondaje. Dacă Iranul va răspunde cu represalii severe care vor provoca victime pe teritoriul israelian, calculele politice se pot întoarce împotriva lui Netanyahu. Criticii acuză că atacurile urmăresc să rescrie narațiunea eșecurilor de securitate dinaintea lui 7 octombrie.

Alegerile sunt programate oficial pentru octombrie 2026, deși tensiunile din coaliție ar putea devansa scrutinul.

