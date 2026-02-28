Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului: „Inamicul” a presupus în mod eronat că poporul iranian „se va supune cererilor lor meschine”

„Inamicul” a presupus în mod eronat că poporul iranian „se va supune cererilor lor meschine prin astfel de acțiuni lașe”, spune SNSC.

SNSC a declarat că forțele armate iraniene au început deja măsurile de represalii și s-a angajat să „țină la curent poporul drag”, scrie BBC.

Acesta a avertizat că operațiunile SUA și Israelului ar putea continua în Teheran și în alte orașe, îndemnând cetățenii, „păstrând calmul”, să se deplaseze în zone mai sigure, acolo unde este posibil, pentru a evita pericolul.

Consiliul a asigurat, de asemenea, publicul că guvernul „a pregătit în avans toate necesitățile societății” și că „nu există îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu bunuri esențiale”, sfătuind oamenii să evite centrele comerciale aglomerate.

Școlile și universitățile vor rămâne închise până la noi dispoziții, băncile vor continua să funcționeze, iar birourile guvernamentale vor funcționa la 50 % din capacitate, a precizat SNSC, adăugând că noi informații vor fi anunțate în timp util.