Prima pagină » Știri externe » Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului: „Inamicul” a presupus în mod eronat că poporul iranian „se va supune cererilor lor meschine”

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului: „Inamicul” a presupus în mod eronat că poporul iranian „se va supune cererilor lor meschine”

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului (SNSC) transmite că cererile SUA-Israel sunt „meschine”, iar astfel de acțiuni sunt „lașe”.
Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului: „Inamicul” a presupus în mod eronat că poporul iranian „se va supune cererilor lor meschine”
Alexandra-Valentina Dumitru
28 feb. 2026, 12:42, Știri externe

„Inamicul” a presupus în mod eronat că poporul iranian „se va supune cererilor lor meschine prin astfel de acțiuni lașe”, spune SNSC.

SNSC a declarat că forțele armate iraniene au început deja măsurile de represalii și s-a angajat să „țină la curent poporul drag”, scrie BBC.

Acesta a avertizat că operațiunile SUA și Israelului ar putea continua în Teheran și în alte orașe, îndemnând cetățenii, „păstrând calmul”, să se deplaseze în zone mai sigure, acolo unde este posibil, pentru a evita pericolul.

Consiliul a asigurat, de asemenea, publicul că guvernul „a pregătit în avans toate necesitățile societății” și că „nu există îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu bunuri esențiale”, sfătuind oamenii să evite centrele comerciale aglomerate.

Școlile și universitățile vor rămâne închise până la noi dispoziții, băncile vor continua să funcționeze, iar birourile guvernamentale vor funcționa la 50 % din capacitate, a precizat SNSC, adăugând că noi informații vor fi anunțate în timp util.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Iranul a atacat bazele americane din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Țările din Golf închid spațiul aerian. Primul mort, în Abu Dhabi
Gandul
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Cancan
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport
Israelul și SUA au atacat Iranul. Ce zboruri dus-întors București-Tel Aviv pot fi anulate
Libertatea
Obiectul din bucătărie care îți face factura la curent să crească masiv! Toți românii îl au, dar nu pot renunța la el
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor