SUA și Israel au avut luni de „planificare strânsă și comună” înaintea atacului, anunță armata israeliană

Conform Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), Statele Unite și Israelul au desfășurat luni întregi de „planificare strânsă și comună” înaintea unei campanii comune de atacuri împotriva Iranului.
28 feb. 2026, 11:39, Știri externe

Coordonarea a permis celor două armate să efectueze un „atac amplu, în deplină sincronizare și coordonare”, relatează CNN.

Campania are ca scop „degradarea completă” a regimului iranian și „eliminarea amenințărilor existențiale la adresa Israelului”.

CNN a raportat anterior că rachetele balistice iraniene și lansatoarele de rachete se numărau printre primele ținte ale Israelului.

„Chiar și în acest moment, avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene continuă să lovească ținte din Iran pe baza informațiilor precise”, a declarat IDF. „Operațiunile vor continua conform necesităților”.

