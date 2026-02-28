Țoiu: Recomandarea MAE pentru românii din Iran și Israel este să stea la adăpost

Declarațiile vin după ce Israelul și SUA au lansat un atac asupra Iranului, iar președintele american Donald Trump a confirmat declanșarea unei campanii majore. Iranul a răspuns cu atacuri asupra Israelului.

„În acest moment, recomandarea MAE atât pentru românii din Iran, cât și pentru cei din Israel este să stea la adăpost, cu provizii suficiente. De altfel, Israelul tocmai a emis o alertă care recomandă același lucru”, a afirmat ministrul. la Digi24.

În ceea ce privește asistența consulară, Oana Țoiu a precizat că a fost aprobată retragerea personalului diplomatic neesențial.

„Noi am aprobat retragerea personalului diplomatic neesențial, asta se referă la personalul administrativ și familiile, copiii. Personalul diplomatic însă este foarte important pentru cetățenii României să știe că există echipă pentru asistență consulară în acest moment, atât în Iran, cât și în Israel. Doamna ambasador Grecu, doamna ambasador Ioanid sunt de asemenea prezente și alături de comunitatea de români”, a spus ministrul.

Ea a reamintit că, începând cu jumătatea lunii ianuarie, la nivelul MAE a fost activată o celulă de coordonare.

Întrebată câți români au solicitat sprijin, Țoiu a afirmat că numărul este sub estimări.

„În această perioadă au fost mai puțini decât am estimat noi. Sunt multe familii mici care au considerat până la acest moment că este mai bine să rămână pe teritoriul Iranului, în ciuda recomandării ferme pe care noi am dat-o. Sigur, noi suntem la dispoziția familiilor, în funcție de decizia pe care o ia fiecare. Pe echid Israel, până la acest moment, nu au fost foarte multe cereri către ambasade și către consulat, însă ne așteptăm ca numărul acestora să crească”.

„Nu am retras în totalitate personalul”

Ministrul a făcut apel la cetățeni să contacteze misiunile diplomatice. Referitor la retragerea personalului diplomatic, ministrul a precizat:

„Nu, nu am retras în totalitate personalul din ambasade și din consulate. Am dat această posibilitate în funcție de decizia fiecărei familii. În cazul personalului din Iran, (…) în ultimele cinci săptămâni bună parte a personalului neesențial a optat pentru această opțiune. În cazul Israelului, această decizie este mult mai recentă și atunci sigur că este un proces în derulare”.

În condițiile în care spațiul aerian este închis în Iran și Israel, evacuarea ar putea fi realizată pe rute alternative.

„Se vor mai deschide două puncte de frontieră”

„În acest moment, în Israel, de exemplu, este deschis un punct de trecere a frontierei. Urmează, conform ultimelor informații ale autorităților israeliene, să se deschidă pe durata zilei de mâine încă două puncte de frontieră (…). Însă, ce este foarte important este ca cetățenii să contacteze misiunea noastră, pentru că planurile de evacuare diferă în funcție de evoluții”.

Întrebată dacă este posibil ca plecarea românilor să se facă pe la granițe terestre și ulterior pe cale aeriană, ministrul a răspuns:

„Este o posibilitate, însă reiau această îndrumare de a avea această discuție direct cu echipele noastre din consulat și din ambasadă, pentru că nu putem estima acum, de exemplu, când o să redeschidă Israelul spațiul aerian pentru zborurile civile. Acela va fi un moment în care putem reevalua planurile de evacuare”.

Potrivit acesteia, în prima parte a zilei au fost primite noi solicitări.

„Da, au venit cereri în prima parte a zilei și avem o listă actualizată, însă în acest moment numărul de cereri este mic. Dar asta și pentru că recomandarea principală în acest moment este ca persoanele să stea la adăpost, cu provizii, să nu se apropie la mai mult de un kilometru de zonele de frontieră. Probabil că pe parcursul zilei vor fi mai mulți cetățeni români care să abordeze consulatul sau ambasada”.