Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul și Statele Unite au desfășurat o operațiune „pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran”.
Netanyahu: A venit timpul ca toate părțile poporului din Iran să alunge jugul tiraniei
Alexandra-Valentina Dumitru
28 feb. 2026, 10:35, Știri externe

„Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, cu puțin timp în urmă Israelul și SUA au lansat o operațiune pentru eliminarea amenințării existențiale din partea regimului terorist din Iran. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, președintele Donald Trump, pentru conducerea sa istorică”, spune prim-ministrul israelian, potrivit SkyNews.

„Timp de 47 de ani, regimul ayatollahilor strigă „Moarte Israelului”, „Moarte Americii”. A vărsat sângele nostru, a ucis mulți americani și a masacrat poporul său. Nu trebuie ca acest regim terorist criminal să se înarmeze cu arme nucleare care să-i permită să amenințe întreaga umanitate. Acțiunea noastră comună va crea condițiile pentru ca poporul curajos iranian să-și ia destinul în propriile mâini. A venit timpul ca toate părțile poporului din Iran – perșii, kurzii, azerii, balucii și ahvazii – să alunge jugul tiraniei și să aducă un Iran liber și iubitor de pace”.

Netanyahu le transmite cetățenilor că vor avea nevoie de răbdare.

„Mă adresez vouă, cetățenii Israelului, să urmați instrucțiunile Comandamentului Apărării Civile, în zilele următoare, în operațiunea „Rugătul Leului”, vom avea nevoie cu toții de răbdare și tărie sufletească. Împreună vom rezista, împreună vom lupta și împreună vom asigura eternitatea Israelului”

