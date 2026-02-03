Grindeanu: România și Israel vor accelera cooperarea economică, cu accent pe investiții și expertiză în AI

Anunțul a fost făcut marți de Sorin Grindeanu, care se află în Israel, împreună cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Grindeanu a transmis pe rețelele sociale că a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.

„Am convenit să accelerăm legăturile economice: mai multe companii românești în Israel, noi investiții israeliene în România și expertiză de top în AI și tehnologie pentru consolidarea sectoarelor-cheie”, a scris președintele Camerei Deputaților.

Oficialul român a precizat că, deși a existat și o referire la relația bilaterală din trecut – fiind vorba de aproape nouă ani de la precedenta sa vizită oficială – accentul discuțiilor a fost pus pe proiecte de viitor.

„Vrem mai multe companii românești pe piața israeliană și investiții importante ale firmelor din Israel în economia noastră”, a menționat Grindeanu.

Transfer de know-how în AI și inovare

Potrivit acestuia, premierul israelian este „un partener apropiat al României” și poate sprijini transferul de know-how către economia românească.

„Sunt convins că ne va ajuta să preluăm de la companiile israeliene expertiza de cel mai înalt nivel în inteligență artificială și inovare tehnologică și să o aplicăm în toate ramurile esențiale ale economiei”, a spus Grindeanu.

Modelul israelian al start-up-urilor

Cooperarea economică și tehnologică s-a aflat și pe agenda întâlnirii de la Knesset, cu președintele Parlamentului israelian, Amir Ohana.

„Există toată deschiderea autorităților Statului Israel să dezvoltăm cooperarea bilaterală”, a transmis oficialul român, menționând că Israelul reprezintă un model de succes în ceea ce privește investițiile strategice în sectorul high-tech și dezvoltarea unui ecosistem solid de start-up-uri.

High-tech-ul ca soluție pentru debirocratizare

„Vrem să urmăm modelele economice de succes de aici – investiția strategică în sectorul high-tech și într-un ecosistem impresionant de start-up-uri, care reușesc să crească și să ajungă actori economici de top. Așa putem accelera creșterea economică, dar și să reducem birocrația statului în cel mai eficient mod”, a scris președintele Camerei Deputaților.