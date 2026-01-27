Rogobete anunță înființarea unui centru de management al obezității la Institutul C.I. Parhon

„Înființăm Centrul de Management al Obezității în cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”, dedicat celor care au nevoie de o abordare medicală corectă, coerentă și pe termen lung.

Obezitatea este una dintre cele mai serioase provocări medicale ale prezentului, prin efectele în lanț pe care le produce – asupra sănătății oamenilor și asupra presiunii puse pe sistemul sanitar. Lipsa intervenției integrate înseamnă complicații, costuri mai mari și suferință care putea fi prevenită”, a spus marți seara ministrul Sănătății.

Conform acestuia, în noul centru afecțiunea este abordată interdisciplinar, cu implicarea specialiștilor în endocrinologie, nutriție, diabet, cardiologie, psihologie și, atunci când este necesar, chirurgie bariatrică.

„Vorbim despre evaluare completă, planuri personalizate de tratament, monitorizare pe termen lung și programe de educație pentru sănătate și prevenție. Nu doar intervenție punctuală, ci un parcurs medical corect, de la diagnostic până la urmărirea pacientului în timp”, adaugă Alexandru Rogobete.

El arată că în acest fel se va asigura acces mai rapid la servicii integrate, diagnostic corect, tratament coordonat, reducerea riscului de complicații și o calitate a vieții mai bună pentru pacienți.