Dolj: Agent de poliție de frontieră, arestat preventiv pentru luare de mită și trafic de influență

Un agent de poliție de frontieră din județul Dolj a fost arestat preventiv pentru luare de mită și trafic de influență, după ce a pretins și a primit 1.500 de euro pentru a nu întocmi dosar penal unui șofer care conducea mașina deși avea permisul suspendat.
Laura Buciu
16 mart. 2026, 18:47, Social

Potrivit Direcției Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Dolj, în cursul lunii iunie 2025, agentul de poliție de frontieră, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi pretins și ulterior ar fi primit de la o persoană fără calitate specială suma de 1.500 de euro pentru a nu întocmi dosar penal în legătură cu o infracțiune la regimul rutier, constând în conducerea unui autoturism pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat.

Ulterior, în cursul lunii septembrie 2025, în urma mai multor discuții purtate cu aceeași persoană, polițistul ar fi pretins suma de 4.000 de euro, dintre care ar fi primit 3.000 de euro în luna octombrie 2025, promițând că va interveni pe lângă persoanele responsabile cu instrumentarea unui dosar penal aflat pe rolul parchetului competent, în vederea obținerii unei soluții favorabile, prevalându-se de o presupusă influență asupra acestora.

La data de 14 martie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de agentul de poliție de frontieră cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a admis propunerea procurorilor și a dispus măsura arestării preventive față de acesta.

Marea deconectare a Rusiei: O superputere trece offline (Politico)
G4Media
Documentul care reaprinde scandalul repatrierii fiicei lui Ponta. Gândul publică o listă a Consulatului din Dubai trimisă în Ministerul de Externe, pe care apare numele Irinei Ponta. MAE susținea că nu există pe nicio listă. Iată lista!
Gandul
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Sinecurile rămân și în bugetul pe 2026. Statul dă milioane de lei pentru instituții inutile
Libertatea
Vremea se schimbă radical în următoarele săptămâni! Doi cicloni mediteraneeni aduc precipitații și ninsori în mai multe zone
CSID
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Promotor