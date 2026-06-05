Primar din județul Botoșani, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită. Procurorii susțin că ar fi primit 500.000 de lei

Potrivit unui comunicat al DNA, edilul ar fi pretins și primit bani de la administratorul unei societăți comerciale în legătură cu derularea unui contract de lucrări finanțat din fonduri publice.

Acuzațiile procurorilor

Anchetatorii susțin că, în perioada aprilie 2024 – 2 aprilie 2025, primarul ar fi solicitat în mod repetat suma totală de 550.000 de lei de la administratorul unei firme care executa lucrări de modernizare a unor drumuri de interes local din comuna Mihălășeni.

Conform DNA, edilul ar fi primit efectiv 500.000 de lei.

Contractul vizat de anchetă a fost încheiat în anul 2023 și avea o valoare de peste 11,6 milioane de lei.

Procurorii afirmă că sumele ar fi fost cerute și primite în schimbul îndeplinirii unor atribuții de serviciu legate de derularea contractului, inclusiv aprobarea situațiilor de lucrări, verificarea conformității lucrărilor executate și respectarea termenelor de execuție.

Potrivit rechizitoriului, banii ar fi fost încasați prin intermediul unei societăți comerciale înregistrate pe numele unei persoane din familia inculpatului.

Sechestru pe șase imobile

În vederea recuperării sumelor considerate de procurori ca fiind primite cu titlu de mită, DNA a dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra a șase imobile aflate în proprietatea lui Claudiu Daniel Chelariu.

Măsura a fost dispusă în limita sumei de 500.000 de lei.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Botoșani, cu propunerea de menținere a măsurilor preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

DNA precizează că trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală și nu afectează principiul prezumției de nevinovăție.