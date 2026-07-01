Fostul ofițer DNA Marius Moise, achitat definitiv în dosarul în care era acuzat de luare de mită

Instanța a respins apelurile formulate atât de Direcția Națională Anticorupție (DNA), cât și de Marius Moise împotriva sentinței pronunțate de Tribunalul București în ianuarie 2025, prin care acesta fusese achitat.

Astfel, a fost menținută definitiv soluția de achitare pentru toate cele trei acuzații: luare de mită, folosirea de informații nedestinate publicității și favorizarea făptuitorului.

De ce era acuzat fostul ofițer DNA

Potrivit rechizitoriului DNA, Marius Moise a fost trimis în judecată în septembrie 2021 pentru fapte pe care procurorii susțineau că le-ar fi comis în perioada octombrie 2018 – iunie 2019, când era ofițer de poliție judiciară în cadrul DNA.

Procurorii susțineau că acesta ar fi pretins foloase necuvenite pentru un om de afaceri, sub forma obținerii a două contracte pentru firma acestuia, în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

În schimb, procurorii susțineau că Moise ar fi promis unui funcționar din administrația publică acces la informații confidențiale din anchetele DNA, inclusiv despre momentele în care urmau să fie efectuate audieri sau ridicări de documente.

Acuzațiile formulate au fost de luare de mită, folosirea de informații nedestinate publicității și favorizarea făptuitorului.

Ce susțineau procurorii

Potrivit procurorilor, informațiile pe care Marius Moise le-ar fi divulgat îl vizau pe Marian Goleac, fost director al Administrației Domeniului Public (ADP) Sector 4, cercetat de DNA în mai multe dosare privind atribuirea unor contracte publice.

Anchetatorii susțineau că fostul ofițer de poliție judiciară i-ar fi transmis informații nedestinate publicității despre activitățile desfășurate într-un dosar al DNA, inclusiv despre momentele în care urmau audieri sau ridicări de documente.

În opinia procurorilor, aceste informații l-ar fi ajutat pe Goleac să afle detalii despre ancheta care îl viza.

Motivele deciziei

Tribunalul București a decis, în ianuarie 2025, că în cazul acuzației de luare de mită „fapta nu există”, iar în cazul celorlalte două infracțiuni a constatat că „fapta nu este prevăzută de legea penală”, soluție menținută definitiv de Curtea de Apel București.

În motivarea deciziei, instanța a arătat că nu s-a dovedit existența unei pretinderi de mită și că actele pentru care procurorii susțineau că ar fi fost solicitate foloase nu făceau parte din atribuțiile de serviciu ale lui Marius Moise.

Judecătorii au mai reținut că Marian Goleac a declarat în mod constant că a aflat despre existența dosarului care îl viza de la o altă persoană, nu de la Marius Moise.

În ceea ce privește acuzația privind divulgarea de informații, Curtea a apreciat că pretinsele informații confidențiale nu aveau consistența susținută de acuzare. De asemenea, instanța a arătat că, deși conduita imputată în cazul acuzației de favorizarea făptuitorului a existat, aceasta nu întrunea elementele constitutive ale infracțiunii, potrivit motivării.

Dosarul a fost deschis de DNA în octombrie 2020, iar Marius Moise a fost trimis în judecată în septembrie 2021.