La mai bine un an de la trimiterea în judecată, Curtea de Apel București a dat astăzi undă verde pentru judecarea fostului prim adjunct SRI, Florian Coldea, trimis în judecată de DNA pentru potențiala săvârșire a unor fapte de corupție.

Undă verde pentru judecată

Judecătorii au respins toate cererile fostului prim adjunct SRI și au constatat legalitatea rechizitoriului DNA.

„În baza art. 346 alin. 2 Cod de procedură penală, respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii COLDEA FLORIAN, DUMBRAVĂ DUMITRU, TRĂILĂ DORU – FLOREL, TOCACI DAN – VICTOR. În baza art. 342 Cod procedură penală constatată competenţa funcţională, materială şi teritorială a Curţii de Apel Bucureşti, în soluţionarea prezentei cauze penale.

În baza art. 346 alin. 2 Cod de procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 52/1/P/2024 din data de 26.06.2025, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secţia de Combatere a Corupţiei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii COLDEA FLORIAN, DUMBRAVĂ DUMITRU, TRĂILĂ DORU – FLOREL, TOCACI DAN – VICTOR.

Dispune începerea judecății în dosarul nr 4374/2/2025, înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, privind pe inculpaţii:

COLDEA FLORIAN (date), trimis în judecată pentru săvârşirea infracțiunilor: 1. constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 și 6 din Codul penal, în modalitatea constituirii grupului infracțional organizat, urmată de săvârşirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălarea banilor, cu referire la infracțiunile de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 ce au fost comise în legătură cu dosarele vizându-i pe numiții Hideg Robertino Cătălin și Filip Robert Dinu și spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 2. trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (cazul Filip Robert Dorin), 3. trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (cazul Hideg Robertino – Cătălin), 4. complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată, prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 348 Cod penal cu referire la art. 25 alin. 2 și 3 din Legea nr. 51/1995 și cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale, corespunzătoare entităților beneficiare ale serviciilor de consultanță juridică prestate în mod nelegal de numitul Dumbravă Dumitru în perioada 2023 – 2024: SC Metaminds SA, SC Business Consulting House SRL, Hideg Robertino – Cătălin și Flip Robert – Dorin), 5. spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. cu aplicarea art. 38 alin. 2 din Codul penal pentru infracțiunile de la punctele 2 , 3 și 4, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

DUMBRAVĂ DUMITRU (date), trimis în judecată pentru săvârşirea infracțiunilor: 1. constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 și 6 din Codul penal, în modalitatea constituirii grupului infracțional organizat, urmată de săvârşirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălarea banilor, cu referire la infracțiunile de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 ce au fost comise în legătură cu dosarele vizându-i pe numiții Hideg Robertino – Cătălin și Filip Robert – Dinu și spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 2. trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (cazul Filip Robert – Dorin), 3. trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (cazul Hideg Robertino Cătălin), 4. exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată, prev. de art. 348 Cod penal rap. la art. 25 alin. 2 și 3 din Legea nr. 51/1995 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (9 acte materiale, corespunzătoare entităților beneficiare ale serviciilor de consultanță juridică prestate în mod nelegal în perioada 2019 – 2024: SC Soceram SA, SC Elsid SA, SC Unirea Shoping Center SRL, SC Cemrom SA, OTP Bank SA, SC Metaminds SA, SC Business Consulting House SRL, Hideg Robertino – Cătălin și Flip Robert – Dorin); 5. spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. cu aplicarea art. 38 alin. 2 din Codul penal pentru infracțiunile de la punctele 2 , 3 și 4, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

TRĂILĂ DORU – FLOREL (date), trimis în judecată pentru săvârşirea infracțiunilor: 1. constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 și 6 din Codul penal, în modalitatea constituirii grupului infracțional organizat, urmată de săvârşirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălarea banilor, cu referire la infracțiunile de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 ce au fost comise în legătură cu dosarele vizându-i pe numiții Hideg Robertino – Cătălin și Filip Robert – Dinu și spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 2. trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (cazul Filip Robert Dorin), 3. trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (cazul Hideg Robertino Cătălin), 4. complicitatea la infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 348 Cod penal cu referire la art. 25 alin. 2 și 3 din Legea nr. 51/1995 și cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale, corespunzătoare entităților beneficiare ale serviciilor de consultanță juridică prestate în mod nelegal de numitul Dumbravă Dumitru în perioada 2019 – 2024: SC Soceram SA, SC Elsid SA, SC Unirea Shoping Center SRL, SC Cemrom SA, OTP Bank SA, SC Metaminds SA, Hideg Robertino – Cătălin și Flip Robert – Dorin), 5. spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. cu aplicarea art. 38 alin. 2 din Codul penal pentru infracțiunile de la punctele 2 , 3 și 4, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal

TOCACI DAN – VICTOR (date), trimis în judecată pentru săvârşirea infracțiunilor: 1. constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 și 6 din Codul penal, în modalitatea aderării la grupul infracțional constituit de către numiții Coldea Florian, Dumbravă Dumitru și Trăilă Doru Florel și respectiv a sprijinirii, prin acte materiale (racolarea ca și client a martorului Hideg Robertino Cătălin) a grupului infracțional, urmate de săvârşirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălarea banilor, cu referire la infracțiunile de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 ce au fost comise în legătură cu dosarele vizându-i pe numiții Hideg Robertino – Cătălin și Filip Robert – Dinu și spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 2. complicitate la trafic de influență prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 291 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (cazul Hideg Robertino Cătălin), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în Camera de Consiliu, astăzi, 05.08.2026„, arată Curtea de Apel București.

Florian Coldea a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pe 3 iulie 2025 pentru infracțiuni de trafic de influență, complicitate la trafic de influență și spălare de bani.

Între timp, procurorii DNA lucrează și la Dosarul Coldea 2.

Fostul șef al DNA, Marius Voineag, a spus, într-un interviu pentru Mediafax, că dosarul Coldea „a fost o cauză greu de gestionat”, dar „DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate”.