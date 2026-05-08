Silviu Răzvan Avram, propus pentru suspendare de la Hidroelectrica: inculpat pentru luare de mită. Poziția companiei

UPDATE Conducerea Hidroelectrica reacționează la informațiile transmise de Ministerul Energiei

Într-un comunicat semnat de președintele Directoratului, Bogdan Badea, membrul Radu Constantin și șeful serviciului IR Ioana Dincă, compania a transmis poziția față de informarea trimisă anterior de acționarul majoritar.

„În contextul informațiilor apărute în spațiul public prin intermediul unui comunicat de presă emis de acționarul majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, la data de 8 mai 2026, referitoare la intenția de suplimentare a ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor („AGA”) S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica” sau „Societatea”), cu propunerea de suspendare a Președintelui Consiliului de Supraveghere prin act adițional la contractul de mandat, se impun o serie de clarificări privind cadrul legal aplicabil emitenților listați și principiile de guvernanță corporativă incidente.

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017, art. 105 alin. (3) lit. a), completarea ordinii de zi a adunărilor generale se realizează prin transmiterea unei solicitări formale către emitent, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termenele prevăzute de lege, urmând ca emitentul să asigure publicarea și diseminarea acesteia prin canalele oficiale de raportare către piață, respectiv prin sistemul Bursei de Valori București („BVB”) și mecanismele reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”).

În situația de față, ordinea de zi a AGA convocată pentru data de 29 mai 2026 poate fi completată până la data de 14 mai 2026, astfel incât convocatorul completat să fie publicat în Monitorul Oficial în data de 18 mai 2026, ulterior aprobării formale de către Directorat.

Totodată, conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 83^1 lit. b), precum și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 234 alin. (1) lit. b), constituie informație privilegiată „solicitarea adresată de acționarii îndreptățiți să convoace/să completeze convocatorul AGA”.

Astfel, la data prezentei, Hidroelectrica nu a recepționat o solicitare formală de completare a ordinii de zi din partea acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, însoțită de documentația aferentă prevăzută de cadrul legal aplicabil.

În acest context, informațiile privind intenția de suplimentare a ordinii de zi au fost făcute publice prin intermediul unui comunicat de presă anterior primirii de către emitent a unei solicitări oficiale de completare a ordinii de zi, fapt care a generat imposibilitatea societății de a verifica, analiza și comunica în mod corespunzător informația către piață, în conformitate cu obligațiile legale ce revin unui emitent listat.

De asemenea, subiectul comunicat public, respectiv suspendarea Președintelui Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, reprezintă un aspect sensibil din perspectiva guvernanței corporative și a stabilității conducerii societății, cu potențial impact semnificativ asupra percepției investitorilor, reputației emitentului și evoluției prețului acțiunii pe piața de capital, in conditiile in care informația a fost diseminată în timpul orelor de tranzacționare, anterior unei comunicări oficiale a emitentului prin canalele reglementate ale pieței de capital, aspect susceptibil să genereze volatilitate, interpretări incomplete sau reacții investiționale în absența unui cadru informațional complet, verificat și comunicat în mod oficial de către societate.

În plus, având în vedere natura informației comunicate și calificarea expresă a acesteia drept informație privilegiată de către legislația pieței de capital, modalitatea de diseminare utilizată ridică serioase preocupări din perspectiva respectării obligațiilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață (MAR), cu precădere în ceea ce privește prevenirea divulgării selective de informații și menținerea integrității pieței.

„Îngrijorări din perspectiva respectării principiilor de guvernanță corporativă și a obligației de asigurare a tratamentului egal al acționarilor și investitorilor”

Publicarea unui comunicat prin canale externe mecanismelor oficiale de informare a pieței, în absența unei raportări curente realizate de emitent și anterior notificării oficiale a societății ridică îngrijorări din perspectiva respectării principiilor de guvernanță corporativă și a obligației de asigurare a tratamentului egal al acționarilor și investitorilor, prevăzute atât de Legea nr. 24/2017, cât și de OUG nr. 109/2011. În cazul unui emitent listat, informațiile susceptibile de a influența deciziile investiționale trebuie comunicate pieței într-o manieră simultană, completă și nediscriminatorie, prin intermediul canalelor oficiale de raportare, orice abatere de la acest mecanism fiind susceptibilă să genereze asimetrii informaționale între diferitele categorii de investitori și să afecteze accesul egal la informație al acționarilor minoritari.

Suplimentar celor precizate, deși Hidroelectrica are calitatea de întreprindere publică, legislația pieței de capital și regulile aplicabile emitenților listați impun obligația tratamentului egal al tuturor acționarilor, indiferent de structura acționariatului sau de calitatea unui acționar de autoritate publică. În mod corespunzător, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice include dispoziții exprese privind protecția acționarilor minoritari și obligația alinierii la principiile Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București. În acest context, transmiterea unor mesaje publice cu pronunțat caracter politic, anterior parcurgerii mecanismelor corporative și de raportare specifice pieței de capital, poate fi interpretată ca o ingerință de natură politică în funcționarea unei societăți listate, cu potențial de afectare a percepției investitorilor asupra stabilității cadrului de guvernanță corporativă.

Având în vedere obligațiile stricte incidente emitenților listați în materia transparenței, prevenirii divulgării selective de informații și asigurării integrității pieței de capital, inclusiv cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață (MAR), se impune ca orice demers privind completarea ordinii de zi a adunărilor generale să respecte în mod riguros mecanismele și canalele oficiale prevăzute de legislația aplicabilă, astfel încât toți investitorii să beneficieze de acces egal, simultan și nediscriminatoriu la informațiile relevante privind emitentul, evitându-se apariția unor premise susceptibile să afecteze funcționarea ordonată, transparentă și echitabilă a pieței de capital”, a transmis compania în comunicatul de presă.

Știrea inițială:

Ministerul Energiei a inițiat procedura după ce Silviu Răzvan Avram a fost trimis în judecată pentru luare de mită, faptă prevăzută de art. 289 din Codul Penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. Dosarul nr. 6631/2/2025 se află pe rolul Secției I Penale a Curții de Apel București, fiind înregistrat în octombrie 2024, conform Ministerului Energiei.

Avram este inculpat și în două dosare conexe: unul privind măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară și unul vizând verificarea măsurilor asiguratorii.

Ce prevede propunerea de suspendare

Ordinea de zi a AGA din 29 mai va fi suplimentată cu propunerea de aprobare a unui act adițional la contractul de mandat al lui Avram, prin care acesta să fie suspendat până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Dacă în termen de 90 de zile de la aprobarea actului adițional nu se pronunță o hotărâre definitivă, Ministerul Energiei poate solicita revocarea sa din Consiliul de Supraveghere.

Ce se întâmplă dacă refuză

Dacă Avram refuză să semneze actul adițional aprobat de AGA, poate fi revocat imediat pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de mandat.