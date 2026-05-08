Studiu. Antreprenorii români din diaspora cred că fără relații nu se pot reintegra în România

Analiza a fost realizată în perioada ianuarie-martie 2026, la cererea organizației Rounit, și s-a bazat pe experiențele antreprenorilor români din diasporă.

„Recentul nostru studiu subliniază necesitatea redefinirii rolului diasporei, dar Și adaptarea politicilor publice pentru valorificarea acestui potențial”, a explicat Eugen Terteleac, președintele Rounit.

Una dintre concluziile antreprenorilor reprezintă un semnal de alarmă. „Fără relaţii, nu mai poţi fi reintegrat acasă”, susțin românii stabiliți în străinătate. De asemenea, studiul a evidențiat faptul că diaspora nu mai poate fi privită exclusiv ca o sursă de forţă de muncă, sau ca bancomatul familiilor rămase în ţară.

„În prezent, diaspora, nu mai este doar o resursă economică pasivă, ci un vector activ de dezvoltare, iar potenţialul diasporei nu ar trebui să mai fie limitat doar la întoarcerea fizică, în ţară. Iar când afirm toate acestea, iau în calcul şi realitatea ultimilor ani, în care aceştia nu contribuie doar pe partea financiară. Ci, prin transfer de expertiză, practici de business, dar şi mentalitatea antreprenorială”, a declarat Eugen Terteleac, președintele Rounit.

Cercetarea a fost realizată prin interviuri cu antreprenori români stabiliți în Statele Unite ale Americii, Canada, Belgia, Italia și Anglia, dar și din România. Participanții sunt persoane cu cel puțin 10 ani de experiență antreprenorială în domenii variate precum IT, HoReCa, imobiliare, servicii de înfrumusețare, auto, construcții și servicii conexe, servicii medicale, comerț și retail.