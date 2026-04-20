Europol: 45 de copii ucraineni transferați cu forța în Rusia, Belarus și Ucraina ocupată au fost găsiți de experți

Cei 45 de copii au fost localizați și identificați, în cadrul unui eveniment Europol găzduit, săptămâna trecută, la Haga. Evenimentul a reunit experți din 18 țări, alături de Curtea Penală Internațională.

Europol a transmis informațiile autorităților ucrainene pentru a le folosi în cadrul anchetei aflate în curs, potrivit comunicatului de presă publicat.

Experții în informații din surse deschise care au participat la inițiativă au întocmit 45 de rapoarte care conțin informații valoroase ce ar putea conduce la localizarea copiilor deportați, precum informații despre rutele de transport utilizate în timpul relocărilor forțate, persoanele care au participat la deportare, precum directorii orfelinatelor.

Experții au mai realizat rapoarte cu privire la Unitățile militare care au asistat la deportări, persoanele care au primit copiii deportați sau chiar lagărele în care au fost duși copiii. Există și platforme care prezintă fotografii ale copiilor posibil deportați.

De asemenea, experții au identificat și unitățile militare ruse în cadrul cărora copiii deportați ar putea lupta în prezent, de partea Rusiei, în războiul din Ucraina.

Experții din cele 18 țări au fost aduși împreună pentru a încerca să identifice aceste informații digital, din surse publice. În cadrul evenimentului găzduit, săptămâna trecută, joi și vineri, la Haga, experții digitali au abilități și sprijin tehnic.

Inițiativa are ca scop sprijinirea anchetelor în curs desfășurate de autoritățile ucrainene, care au documentat transferul forțat sau deportarea a peste 19 500 de copii, conform estimărilor, din teritoriile ocupate către Rusia și Belarus.

Unii dintre acești copii au fost adoptați de cetățeni ruși, în timp ce alții sunt reținuți în lagăre de reeducare sau în spitale de psihiatrie.

Bazându-se pe expertiza lor în colectarea și analiza informațiilor din surse deschise, participanții și-au folosit competențele specializate și metodologiile digitale și din surse deschise avansate pentru a identifica și a urmări copiii.

În plus, aceștia au colectat informații cu privire la persoanele potențial implicate în organizarea sau facilitarea transferului sau deportării acestora. Rezultatele „hackathon-ului OSINT” vor fi analizate în continuare și au fost comunicate, luni, autorităților ucrainene în sprijinul eforturilor lor de investigare, potrivit Europol.

Țările participante au fost România, Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Malta, Țările de Jos (coorganizator), Norvegia, Portugalia, Spania, Ucraina, Regatul Unit și SUA.

Evenimentul a fost al treilea de acest gen și al doilea axat în mod specific pe găsirea copiilor ucraineni care au fost transferați sau deportați cu forța de la reședința lor obișnuită, o infracțiune care poate constitui o crimă de război în temeiul mai multor cadre juridice internaționale esențiale, potrivit Europol.