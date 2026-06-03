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Finlanda: Bărbat acuzat de abuz sexual asupra a 361 de copii

Procurorii din Finlanda au acuzat un bărbat de abuz sexual a 361 de copii prin intermediul rețelelor de socializare și distribuire de pornografie infantilă.
Finlanda: Bărbat acuzat de abuz sexual asupra a 361 de copii
Ioana Târziu
03 iun. 2026, 14:54, Știri externe
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Procurorii finlandezi au anunțat, miercuri, că au acuzat un bărbat de abuz sexual asupra a 361 de copii, potrivit AFP.

Abuzurile au fost realizate prin intermediul rețelelor de socializare și distribuire de pornografie infantilă.

Victimele aveau între 9 și 15 ani la momentul infracțiunilor, care au avut loc între 2019 și 2022, potrivit anchetatorilor.

Polițiștii din Finlanda anchetează cazul din luna decembrie. Aceștia bănuiesc că un bărbat în vârstă de 27 de ani a comis 364 de infracțiuni sexuale împotriva copiilor. Parchetul a decis să nu urmărească acuzațiile în trei dintre aceste cazuri, mai arată sursa.

Au fost decoperite videoclipuri și imagini cu copiii pe telefonul bărbatului

Mii de videoclipuri și imagini cu copii neidentificați au fost descoperite pe telefonul mobil al bărbatului în 2022. Atunci, poliția l-a percheziționat în cadrul unei alte anchete criminale, potrivit aceleiași surse. Bărbatul i-a contactat pe copii prin intermediul platformei Snapchat, rugându-i să facă și să-i trimită fotografii sau videoclipuri cu ei înșiși, sumar îmbrăcați sau goi.

Bărbatul și-a recunoscut parțial fapta

De asemenea, le-a cerut să comită acte sexuale, potrivit poliției. Principalele acuzații implică agresiune sexuală agravată asupra copiilor și distribuirea de imagini care înfățișează copii în situații sexuale, potrivit procurorului. Bărbatul a recunoscut parțial faptele în timpul anchetei. Procesul său este așteptat să înceapă în septembrie, mai precizează sursa citată.

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