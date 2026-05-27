Aproape jumătate dintre europeni văd zilnic conținut toxic online. România nu scapă nici ea de fenomen

Un nou raport publicat de Eurostat, citat de Euronews, arată că aproape jumătate dintre utilizatorii de internet din 20 de state europene spun că au văzut online mesaje ostile sau degradante îndreptate împotriva unor persoane sau grupuri sociale.

Cele mai ridicate niveluri de toxicitate online au fost raportate în Irlanda, Ungaria, Finlanda și Slovacia. La polul opus se află Letonia, Grecia, Germania și Lituania, unde utilizatorii spun că întâlnesc mai rar astfel de mesaje. Cele mai multe atacuri online vizează opiniile politice, originea etnică și rasială, orientarea sexuală sau religia.

România vede tot mai des conflictele mutate pe rețelele sociale

Deși România nu apare printre statele cu cele mai ridicate niveluri de toxicitate online în raportul Eurostat, fenomenul este tot mai prezent și pe platformele românești de social media. În ultimii ani, comentariile agresive, campaniile de hărțuire și mesajele radicale au devenit frecvente în jurul subiectelor politice, al migrației, al conflictelor internaționale sau al temelor legate de identitate și orientare sexuală. Experții în comunicare digitală avertizează că algoritmii platformelor sociale favorizează deseori conținutul conflictual și emoțional, ceea ce amplifică polarizarea și agresivitatea online inclusiv în România.

În perioade electorale sau în timpul unor crize majore, precum pandemia sau războiul din Ucraina, nivelul discursului toxic din spațiul online românesc a crescut vizibil, mai ales pe platformele bazate pe distribuire rapidă și comentarii virale.

Tinerii bărbați, considerați cei mai agresivi în discuțiile online

Un studiu publicat în revista științifică Nature arată că tinerii bărbați sunt grupul care manifestă constant cele mai ridicate niveluri de ostilitate în discuțiile politice online. Cercetătorii spun că rețelele sociale amplifică tensiuni deja existente în societate și transformă rapid frustrările economice sau politice în conflicte digitale.

Potrivit Observatorului European pentru Ura Online, X este în continuare platforma cu cel mai ridicat nivel de toxicitate din Europa. Platforma deținută de Elon Musk a fost evaluată ca fiind mai agresivă decât Facebook, Instagram, TikTok sau YouTube. Conținutul antisemitic, anti-musulman, anti-LGBTQ+ și anti-refugiați este printre cele mai răspândite tipuri de discurs instigator la ură identificate de cercetători.

Europa încearcă să limiteze fenomenul

Mai multe state europene pregătesc instrumente speciale pentru monitorizarea discursului toxic online. Spania a anunțat deja dezvoltarea unui sistem pentru măsurarea urii online, iar Uniunea Europeană continuă să preseze marile platforme tehnologice să elimine mai rapid conținutul extremist. Criticii avertizează însă că lupta împotriva urii online riscă să intre în conflict cu libertatea de exprimare și cu dreptul la opinii controversate.