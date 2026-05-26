Avertismentul Lituaniei: Rusia poate bruia semnalele GPS până la o distanță de 450 de kilometri în interiorul Europei

Moscova și-a extins semnificativ capacitățile de falsificare a semnalelor, iar din acest motiv, în prezent, ele pot fi bruiate până adâncul Europei, pe o rază de până la 450 kilometri de Kaliningrad.
Darius Kuliesius, șef adjunct al autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor din Lituania, a declarat pentru agenția Reuters că Rusia și-a mărit numărul de antene de „spoofing” GPS, cu ajutorul cărora induce în eroare alte sisteme de localizare.
Antenele sunt amplasate în Kaliningrad, o zonă puternic militarizată situată între Lituania și Polonia.
„Interferențele ocazionale au început odată cu summitul NATO din 2023 de la Vilnius. Acum au construit infrastructura, iar interferențele au devenit o provocare rusă sistemică, permanentă și nesfârșită la adresa securității europene”, a spus Kuliesius pentru Reuters.
Potrivit unei hărți prezentate de oficialul lituanian, semnalele GPS falsificate ar putea afecta statele baltice, cea mai mare parte a Poloniei, dar și parțial Finlanda, Suedia și Belarus.
Kuliesius a mai subliniat faptul că spoofingul și bruiajul ating niveluri maxime în timpul atacurilor cu drone ucrainene asupra Rusiei.
În toamna anului 2025, au avut loc două situații când semnalul GPS a fost bruiat. Un avion militar spaniol cu ministrul apărării al țării la bord a suferit o perturbare a semnalului GPS în apropierea orașului Kaliningrad.
De asemenea, în luna septembrie, Financial Times relata că avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen la Plovdiv, în Bulgaria, a fost privat de mijloacele electronice de navigație în timp ce se apropia de aeroport. Aeronava a ajuns la sol după ce piloții au aterizat folosindu-se de hărți pe hârtie. La momentul respectiv, Bruxelles-ul a criticat evenimentul, confirmând „într-adevăr că a existat o bruiere a sistemului GPS, dar avionul a aterizat în siguranță în Bulgaria”.
De asemenea, și Estonia și Finlanda au acuzat Rusia că a bruiat dispozitivele de navigație GPS în spațiul aerian al regiunii.
Luni seara, la TVR Info, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit că avionul cu care s-a deplasat recent în Lituania a fost vizat de sisteme care bruiază semnalul GPS.
„A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă. Avionul fiind militar, are dispozitive anti-bruiaj. Am verificat și am avut un bruiaj foarte puternic. Au activat (piloții – n.red.) sistemul militar de navigație, și-au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională. Ne-am uitat unde ar putea fi poziționat avionul după informațiile GPS bruiate. A fost o întreagă discuție cu piloții în avion, pe măsură ce ne apropiam de Lituania”, a declarat Radu Miruță pentru sursa citată.