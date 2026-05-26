Avertismentul Lituaniei: Rusia poate bruia semnalele GPS până la o distanță de 450 de kilometri în interiorul Europei

Rusia și-a extins semnificativ capacitățile de interferență, iar acum poate bruia semnalele GPS până la o distanță de 450 de kilometri în interiorul Europei, a declarat un oficial lituanian pentru Reuters.
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Unsplash
Diana Nunuț
26 mai 2026, 18:25, Știri externe
Moscova și-a extins semnificativ capacitățile de falsificare a semnalelor, iar din acest motiv, în prezent, ele pot fi bruiate până adâncul Europei, pe o rază de până la 450 kilometri de Kaliningrad.

Darius Kuliesius, șef adjunct al autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor din Lituania, a declarat pentru agenția Reuters că Rusia și-a mărit numărul de antene de „spoofing” GPS, cu ajutorul cărora induce în eroare alte sisteme de localizare.

Antenele sunt amplasate în Kaliningrad, o zonă puternic militarizată situată între Lituania și Polonia.

„Interferențele ocazionale au început odată cu summitul NATO din 2023 de la Vilnius. Acum au construit infrastructura, iar interferențele au devenit o provocare rusă sistemică, permanentă și nesfârșită la adresa securității europene”, a spus Kuliesius pentru Reuters.

Potrivit unei hărți prezentate de oficialul lituanian, semnalele GPS falsificate ar putea afecta statele baltice, cea mai mare parte a Poloniei, dar și parțial Finlanda, Suedia și Belarus.

Kuliesius a mai subliniat faptul că spoofingul și bruiajul ating niveluri maxime în timpul atacurilor cu drone ucrainene asupra Rusiei.

Situații recente privind bruiaje ale semnalului GPS

În toamna anului 2025, au avut loc două situații când semnalul GPS a fost bruiat. Un avion militar spaniol cu ministrul apărării al țării la bord a suferit o perturbare a semnalului GPS în apropierea orașului Kaliningrad.

De asemenea, în luna septembrie, Financial Times relata că avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen la Plovdiv, în Bulgaria, a fost privat de mijloacele electronice de navigație în timp ce se apropia de aeroport. Aeronava a ajuns la sol după ce piloții au aterizat folosindu-se de hărți pe hârtie. La momentul respectiv, Bruxelles-ul a criticat evenimentul, confirmând „într-adevăr că a existat o bruiere a sistemului GPS, dar avionul a aterizat în siguranță în Bulgaria”.

De asemenea, și Estonia și Finlanda au acuzat Rusia că a bruiat dispozitivele de navigație GPS în spațiul aerian al regiunii.

Și avionul în care se afla Radu Miruță a fost vizat de sisteme care bruiază semnalul GPS

Luni seara, la TVR Info, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit că avionul cu care s-a deplasat recent în Lituania a fost vizat de sisteme care bruiază semnalul GPS. 

„A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă. Avionul fiind militar, are dispozitive anti-bruiaj. Am verificat și am avut un bruiaj foarte puternic. Au activat (piloții – n.red.) sistemul militar de navigație, și-au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională. Ne-am uitat unde ar putea fi poziționat avionul după informațiile GPS bruiate. A fost o întreagă discuție cu piloții în avion, pe măsură ce ne apropiam de Lituania”, a declarat Radu Miruță pentru sursa citată.

