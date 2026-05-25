Dezvăluire. Avionul în care se afla Radu Miruță, vizat de sisteme care bruiază semnalul GPS

Avionul în care se afla ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a fost vizat de sisteme care bruiază semnalul GPS. Incidentul s-a produs în timp ce ministrul român zbura în Lituania pentru a vizita Detașamentul românesc „Carpathian Vipers” din zona baltică.

Dezvăluirea a fost făcută luni în cadrul unei emisiuni de la TVR Info.

„A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă. Avionul fiind militar, are dispozitive anti-bruiaj. Am verificat și am avut un bruiaj foarte puternic. Au activat (piloții – n.red.) sistemul militar de navigație, și-au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională. Ne-am uitat unde ar putea fi poziționat avionul după informațiile GPS bruiate. A fost o întreagă discuție cu piloții în avion, pe măsură ce ne apropiam de Lituania”, a declarat Radu Miruță la postul menționat.

Miruță a făcut declarațiile după ce un avion britanic al Royal Air Force a fost implicat într-un incident asemănător. În avion se afla oficiali britanici, inclusiv ministrul Apărării. Avionul se afla în apropierea frontierei ruse, în timp ce politicianul se întorcea din Estonia.