Germania a aprobat reducerea taxei pe aviație pentru a revitaliza acest sector

Această măsură, aprobată de cabinetul cancelarului Friedrich Merz în aprilie, are ca scop îndeplinirea angajamentului guvernului de coaliție de a anula creșterea taxelor implementată de guvernul anterior în 2024.

În plus, taxele impuse companiilor aeriene vor fi reduse cu o marjă cuprinsă între 2,5 și 11,4 euro per bilet, în funcție de distanța de zbor.

În ceea ce privește reducerea prețurilor biletelor, depinde dacă companiile aeriene vor transfera aceste economii către pasageri, scrie Anadolu.

Ce se întâmplă cu prețul biletelor?

Experții din industrie consideră că este puțin probabil ca o reducere să se reflecte în prețurile biletelor, din cauza creșterilor bruște recente ale prețurilor combustibilului pentru avioane, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Aceste măsuri, despre care se așteaptă să ofere o oarecare ușurare sectorului aviatic, se așteaptă să genereze un deficit de venituri de 170-185 de milioane de euro în bugetul federal pentru a doua jumătate a acestui an.

Pierderea fiscală anuală a guvernului este estimată să ajungă la 355 de milioane de euro, acest deficit continuând să crească până în 2030.