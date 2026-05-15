Un avion medical s-a prăbușit în munții din New Mexico. Patru persoane au murit

Incendiul provocat de prăbușirea avionului s-a extins rapid și ajuns joi la prânz să cuprindă 14 hectare de teren, pe fondul vântului puternic.

Autoritățile au spus că sunt foarte îngrijorate din cauza incendiului, iar agențiile locale colaborau cu Serviciul Forestier al SUA pentru a-l stinge.

Cauza accidentului nu este cunoscută. Avionul a fost localizat joi dimineața pe un teren abrupt și stâncos, greu accesibil, echipajele fiind nevoite să parcurgă pe jos o parte din traseu pentru a ajunge la locul accidentului.

Victimele erau membri ai echipajului de zbor și personal medical.

Zborul a plecat de la Roswell Air Center și se îndrepta spre Aeroportul Regional Sierra Blanca, a declarat Administrația Federală a Aviației într-un comunicat. FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor vor investiga accidentul.

Avionul se afla într-o misiune de transport medical și a fost declarat dispărut după ce s-a pierdut contactul radio și radar.