Incendiu de proporții după ce drone ucrainene ar fi lovit o rafinărie rusească din Ryazan

Imaginile de pe rețelele de socializare arată un incendiu de proporții deasupra a ceea ce pare a fi rafinăria de petrol din Ryazan.

Locuitorii orașului au raportat că au văzut mai multe drone zburând deasupra localității înainte de a auzi mai multe explozii puternice în zona rafinăriei.

Considerată una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, aceasta produce peste 17,1 milioane de tone de petrol pe an și a fost o țintă regulată a atacurilor.

Guvernatorul regiunii, Pavlo Malkova, a declarat că resturile dronelor au lovit o întreprindere din regiune, precum și mai multe clădiri rezidențiale.

Amploarea pagubelor provocate nu este clară.

În altă parte a Rusiei, canalele media, citând relatări ale locuitorilor, au raportat că s-a văzut fum ridicându-se de la un aerodrom militar din regiunea Krasnodar a Rusiei, în timpul nopții.

Armata ucraineană nu a comentat încă atacurile raportate, notează The Kyiv Independent.