Prima pagină » Știri externe » Incendiu de proporții după ce drone ucrainene ar fi lovit o rafinărie rusească din Ryazan

Incendiu de proporții după ce drone ucrainene ar fi lovit o rafinărie rusească din Ryazan

Armata ucraineană a lansat în noaptea de joi spre vineri un atac cu drone la scară largă, lovind infrastructura militară și energetică în mai multe regiuni ale Rusiei, au relatat canalele media rusești de pe Telegram, citate de The Kyiv Independent.
Incendiu de proporții după ce drone ucrainene ar fi lovit o rafinărie rusească din Ryazan
Foto: X
Cosmin Pirv
15 mai 2026, 06:37, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Imaginile de pe rețelele de socializare arată un incendiu de proporții deasupra a ceea ce pare a fi rafinăria de petrol din Ryazan.

Locuitorii orașului au raportat că au văzut mai multe drone zburând deasupra localității înainte de a auzi mai multe explozii puternice în zona rafinăriei.

Considerată una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, aceasta produce peste 17,1 milioane de tone de petrol pe an și a fost o țintă regulată a atacurilor.

Guvernatorul regiunii, Pavlo Malkova, a declarat că resturile dronelor au lovit o întreprindere din regiune, precum și mai multe clădiri rezidențiale.

Amploarea pagubelor provocate nu este clară.

În altă parte a Rusiei, canalele media, citând relatări ale locuitorilor, au raportat că s-a văzut fum ridicându-se de la un aerodrom militar din regiunea Krasnodar a Rusiei, în timpul nopții.

Armata ucraineană nu a comentat încă atacurile raportate, notează The Kyiv Independent.

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului sugerează că șeful Vămilor a fost arestat de DNA pentru că făcea reforme. Procurorii l-au ridicat pentru mită
Gandul
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Pe urmele brevetelor. Cinci instituții diferite au ridicat din umeri când au fost întrebate de certificatele de inovator ale primarului Constanței, Vergil Chițac, trecute de acesta în CV. OSIM: „Nu există”
Libertatea
Pensionarii care pot primi înapoi banii reținuți pentru CASS. Pașii necesari pentru recuperarea sumelor
CSID
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor
Gigantul american Blackstone își extinde expunerea pe România
Economedia