Erdoğan și Tokayev întăresc parteneriatul strategic: Turcia și Kazahstan țintesc schimburi comerciale de 13 miliarde de euro

Cele două state și-au propus să crească schimburile comerciale bilaterale la 13 miliarde de euro și să extindă cooperarea în domenii precum energia, apărarea, transporturile și digitalizarea. Vizita are loc într-un context geopolitic sensibil, în care statele din Asia Centrală încearcă să își diversifice relațiile economice și strategice, pe fondul războiului din Ucraina și al schimbării rutelor comerciale dintre Europa și Asia, mai arată Euronews.

Tokayev: Turcia este o „punte de aur” între Europa și Asia

Președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, a descris Turcia drept o „punte de aur” care leagă Europa, Asia și lumea turcică. „Datorită politicii dumneavoastră echilibrate și vizionare, influența Ankarei pe scena globală continuă să crească”, i-a transmis Tokayev lui Erdoğan. Liderul kazah a subliniat că relația dintre cele două state se bazează pe legături istorice și culturale puternice și a evidențiat importanța colaborării economice și strategice. În timpul vizitei, Erdoğan a devenit primul lider decorat cu noul Ordin „Qoja Ahmet Yasawi”, distincție numită după poetul și misticul turcic din secolul al XII-lea. Tokayev a descris gestul drept unul cu „o profundă semnificație simbolică”.

Obiectiv: schimburi comerciale de 13 miliarde de euro

Cei doi președinți au coprezidat a șasea reuniune a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt și un forum economic bilateral. Erdoğan a insistat asupra necesității atingerii pragului de 13 miliarde de euro în comerțul bilateral, aproape triplu față de nivelul actual. Schimburile comerciale dintre cele două țări au crescut cu aproape 9% și au depășit 4,5 miliarde de euro. În prezent, aproximativ 4.000 de companii turcești operează în Kazahstan, iar Ankara se află printre primii cinci parteneri comerciali ai țării. Investițiile Turciei în Kazahstan depășesc 5 miliarde de euro, în timp ce investițiile kazahe în Turcia au trecut de 2 miliarde de euro. Vicepremierul kazah Serik Zhumangarin a declarat că au fost finalizate 100 de proiecte investiționale în valoare de aproape 3,5 miliarde de euro, iar alte 50 de proiecte similare sunt în desfășurare.

Coridorul trans-caspic și energia, priorități comune

Un punct important al discuțiilor a fost dezvoltarea Coridorului Internațional de Transport Trans-Caspic, ruta care leagă China de Europa prin Kazahstan, Marea Caspică, Azerbaidjan, Georgia și Turcia. Tokayev a anunțat că transportul feroviar de marfă dintre cele două state a crescut cu 35% în acest an, iar transportul rutier cu 5%. Kazahstanul a invitat investitorii turci să participe la dezvoltarea porturilor Aktau și Kuryk, considerate esențiale pentru extinderea coridorului comercial. În sectorul energetic, autoritățile de la Astana au salutat intenția companiei petroliere de stat din Turcia, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, de a intra pe piața kazahă. Tokayev a invitat, de asemenea, companiile turcești să participe la proiecte miniere și la dezvoltarea producției de litiu.

Cooperare în apărare și digitalizare

Cele două state au semnat acorduri privind protecția investițiilor, cooperarea în petrol și gaze, producția de drone, educația, cultura și colaborarea financiară. În domeniul digital, platforma kazahă Kaspi.kz ar urma să colaboreze cu platforma turcă de comerț electronic Hepsiburada, iar Freedom Holding Corp își extinde serviciile financiare și digitale în Turcia. Vizita lui Erdoğan precede summitul informal al Organizației Statelor Turcice, programat pentru 15 mai la Turkistan și dedicat inteligenței artificiale și dezvoltării digitale. Organizația reunește Azerbaidjan, Kazahstan, Kârgâzstan, Turcia și Uzbekistan, în timp ce Ungaria și Turkmenistan au statut de observator.

Asia Centrală își diversifică alianțele

Vizita liderului turc reflectă tendința tot mai accentuată a statelor din Asia Centrală de a-și diversifica parteneriatele externe și de a reduce dependența economică de Rusia. Războiul din Ucraina a afectat rutele comerciale tradiționale dintre Europa și Asia, iar state precum Kazahstanul încearcă să își consolideze relațiile cu Turcia, China și Occidentul pentru a-și proteja interesele economice și strategice.