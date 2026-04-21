Reuters: Rusia va opri livrările de petrol din Kazahstan către Germania prin conducta Drujba

Sursele, care au vorbit cu Reuters sub condiția anonimatului, au declarat că un program ajustat de export al petrolului a fost transmis Kazahstanului și Germaniei.

O oprire a livrărilor de țiței din Kazahstan ar crește incertitudinea privind aprovizionarea cu combustibil a Germaniei, în contextul în care războiul cu Iranul perturbă livrările de energie din Orientul Mijlociu, la doar câțiva ani după ce legăturile energetice de decenii dintre Berlin și Moscova au fost date peste cap de războiul din Ucraina.

Cât petrol livra Kazahstanul către Germania

În 2025, Kazahstanul a livrat Germaniei, prin conducta Drujba, 2,146 milioane de tone de petrol, aproximativ 43.000 de barili pe zi, cu 44% mai mult decât în 2024. În primul trimestru din 2026, livrările au fost de 730.000 de tone.

O oprire totală ar afecta circa 17% din cele până la 12 milioane de tone procesate anual de rafinăria PCK din Schwedt, una dintre cele mai mari din Germania.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu este la curent cu o astfel de decizie de oprire a exporturilor. „Vom încerca să verificăm”, le-a spus Peskov jurnaliștilor.

Relațiile dintre Rusia și Germania au fost afectate de războiul din Ucraina. După izbucnirea conflictului, livrările de petrol rusesc au fost oprite, iar Berlinul a plasat în 2022 filialele locale ale Rosneft sub administrare specială.

Din 2023, Kazahstanul a furnizat petrol către rafinăria PCK prin ramura nordică a conductei Drujba, care trece prin Polonia. Livrările au fost însă întrerupte de mai multe ori din cauza atacurilor cu drone ucrainene asupra secțiunii rusești.

Un purtător de cuvânt al operatorului polonez de conducte PERN a declarat pentru Reuters că societatea este pregătită să transporte petrol pentru acționarii non-ruși ai rafinăriei PCK prin portul Gdansk, dacă i se va solicita.