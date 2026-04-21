Cum ajung componente germane în dronele Rusiei, în ciuda sancțiunilor UE

Potrivit datelor publicate de autoritățile de la Kiev, cel puțin 137 de componente de origine germană au fost identificate în sisteme militare rusești, dintre care 59 sunt utilizate direct în drone. Restul apar în rachete, radare, vehicule blindate sau elicoptere, arată Euronews.

Tehnologie civilă, utilizată în scop militar

Printre cele mai frecvente piese identificate se numără tranzistorii produși de compania Infineon Technologies, esențiali pentru funcționarea sistemelor electronice din drone. De asemenea, componente produse de Bosch au fost descoperite în mai multe modele de drone, inclusiv în cele de tip Shahed, utilizate de Rusia sub denumirea Geran. Companiile vizate susțin că nu mai au relații comerciale cu Rusia și că respectă sancțiunile internaționale. Reprezentanții Infineon au declarat că livrările către Rusia au fost oprite încă din 2022 și că există clauze contractuale care interzic revânzarea produselor către această țară. Cu toate acestea, firmele admit că nu pot controla întregul lanț de distribuție. „Ce se întâmplă cu produsele după livrare este în afara controlului nostru direct”, au transmis reprezentanții companiei.

Rute ocolitoare prin țări terțe

Investigațiile indică faptul că aceste componente ajung în Rusia prin rețele complexe de intermediari și companii din țări terțe, precum China sau Turcia. În unele cazuri, produsele sunt exportate legal către alte piețe, apoi redirecționate sau integrate în alte echipamente care ajung ulterior în Rusia. Un exemplu citat de anchetatori arată cum un senzor produs în Europa a fost livrat inițial către o firmă din Hong Kong, apoi transferat către o companie din China, înainte de a ajunge într-o dronă militară rusă. Experții susțin că aceste practici exploatează lacunele din sistemul actual de sancțiuni, care vizează în principal companii individuale, dar nu reușesc să controleze rețelele comerciale mai largi.

Creștere record a atacurilor cu drone și limitele sancțiunilor europene

Utilizarea acestor componente are un impact direct pe câmpul de luptă. În martie 2026, Rusia a lansat peste 6.400 de drone de tip Shahed asupra Ucrainei, un record de la începutul războiului. Aceste drone, relativ ieftine și ușor de produs, sunt folosite în atacuri masive pentru a suprasolicita apărarea antiaeriană. Unele dintre aceste drone au ajuns chiar să încalce spațiul aerian al unor state vecine, precum Polonia sau România, ceea ce amplifică îngrijorările privind securitatea regională.

A Russian drone striking a residential building in Obukhiv, Kyiv region. There are also reports that a Russian drone fell on the territory of a school in Kyiv region. One person was killed by the Russian attack. https://t.co/lqkHVjuix0 pic.twitter.com/tKwTlcSu04 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 3, 2026

Organizații precum B4Ukraine avertizează că actualul regim de sancțiuni al UE are vulnerabilități structurale. Printre problemele identificate se numără dificultatea de a demonstra utilizarea finală a produselor și lipsa unor obligații stricte de verificare pentru companii. Experții cer reguli mai dure, inclusiv controale mai stricte asupra exporturilor și responsabilități extinse pentru firmele care produc componente sensibile, chiar și atunci când acestea au utilizare civilă.

Tehnologia „dual-use”, o provocare majoră

Multe dintre componentele identificate sunt produse „dual-use”, adică pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și militare. Această caracteristică le face dificil de controlat și de blocat complet prin sancțiuni. În practică, acest lucru înseamnă că, deși sancțiunile există, tehnologia occidentală continuă să alimenteze indirect industria militară rusă. În acest context, cazul componentelor germane din dronele rusești evidențiază o problemă mai amplă: într-o economie globalizată, controlul complet al lanțurilor de aprovizionare devine din ce în ce mai dificil, iar sancțiunile pot fi ocolite mai ușor decât se anticipa.