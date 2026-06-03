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Zelenski trimite experți în România în apărarea împotriva dronelor

Ucraina se pregătește să trimită în România grupuri de experți în drone, după incidentul de la Galați. Aceștia vor împărtăși experiența lor în ceea ce privește răspunsul la amenințările Federației Ruse.
Zelenski trimite experți în România în apărarea împotriva dronelor
Sursă foto: Mihai Pop / GMN / Mediafax Foto
Daiana Rob
03 iun. 2026, 20:21, Știri externe
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Anunțul a fost dat, miercuri, de Zelenski, în cadrul unei conferințe comune de presă cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, potrivit Ukrinform. 

Ucraina va trimite în România, dar și în Letonia, Estonia și Lituania, ca urmare a incidentelor legate de drone venite din Federația Rusă.

„Pentru Letonia, Lituania, Estonia și, de asemenea, pentru România, cred că am convenit asupra acestui lucru, vom pregăti experți. Aceștia se pregătesc deja. Și există date la care experții noștri vor veni acolo și vor împărtăși experiența, la fel cum am făcut în Orientul Mijlociu. (n.r. –sarcina lor) este de a ajuta la prevenirea provocărilor viitoare, dacă acestea vor apărea, provocări precum cele cauzate de dronele care au fost înregistrate de țările respective”, a declarat Zelenski.

Zelenski a subliniat că Ucraina va ajuta atât cu drone interceptoare, dar și cu expertiză.

Demersul lui Zelenski vine după ce, recent, o dronă de tip Geran-2 fabricată în Federația Rusă a lovit un bloc de locuințe din Galați. Drona s-a prăbușit prin tavan și a pătruns în holul unui apartament de la etajul 10 al blocului, explodând la impactul cu acoperișul blocului.

În urma incidentului, un adolescent de 14 ani și mama sa, care se aflau în interiorul apartamentului în momentul impactului, s-au ales cu răni ușoare. Potrivit reporterului Mediafax de la fața locului, aceștia se aflau în camere, când drona a intrat prin acoperiș.

Reamintim că vinerea trecută, în urma incidentului din Galați, Zelenski și-a anunțat disponibilitatea de a sprijini România, într-o conversație telefonică cu președintele Nicușor Dan.

Nu este prima dată când Ucraina intervine în sprijinul altor țări în ceea ce privește protecția împotriva dronelor. Reamimtim că, în luna martie, specialiștii ucraineni în materie de drone au sprijinit Quatarul, Emiratele Arabe Unite, dar și Arabia Saudită pentru protejarea împotriva dronelor iraniene Shahed.

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