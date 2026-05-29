„Ucraina este pregătită să apere România”. Anunțul lui Zelenski după discuția cu Nicușor Dan

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că țara sa este pregătită să apere România, după incidentul cu drone de la Galați.
Sorina Matei
29 mai 2026, 19:59, Politic
„Am avut o conversație cu Nicușor Dan, președintele României.

Din partea tuturor ucrainenilor, i-am exprimat sprijinul pentru România și am dorit o recuperare cât mai rapidă a victimelor atacului cu drona rusească asupra unei clădiri rezidențiale din Galați.

Este important că România are o reacție principială, promptă și puternică la ceea ce s-a întâmplat.

Ucraina este pregătită să sprijine securitatea României, care ne ajută de cinci ani la rând să ne apărăm de atacurile rusești.

Începând din această noapte, militarii noștri sunt în contact și am discutat despre o colaborare ulterioară la nivelul echipelor noastre. Vom păstra o comunicare constantă cu România și vom continua să lucrăm împreună pentru a proteja viețile oamenilor de toate potențialele amenințări rusești”, anunță Zelenski.

Zelenski și Nicușor Dan au discutat la telefon după incidentul cu drona de la Galați.

„Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid. Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic”, a spus președintele României, Nicușor Dan.

Legat de incidentul cu drona rusă de la Galați, Nicușor Dan a explicat faptul că din roiul de 43 de drone ale Rusiei, mai multe au fost interceptate pe teritoriul Ucrainei iar una lovită cinetic, la Reni în Ucraina, a deviat pe teritoriul României, spre Galați, unde a fost interceptată cu doar 4 minute de a lovi blocul și nu a putut fi doborâtă.

