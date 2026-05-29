Nicușor Dan explică traiectoria dronei și absența lui Bolojan

Nicușor Dan a oferit la Galați explicații privind traseul dronei care a lovit un bloc din Galați, afirmând că aceasta a fost deviată după ce a fost interceptată în apropierea orașului Reni. În același timp, președintele a respins criticile legate de absența lui Ilie Bolojan, spunând că „nu trebuie amestecate lucrurile cu politicul”.
Andreea Tobias
29 mai 2026, 17:45, Social
Întrebat despre traiectoria dronei, Nicușor Dan a răspuns că un grup de 43 de drone a venit dinspre est. Au traversat Ucraina la 20-30 de kilometri nord de Dunăre, în direcție est-vest. Pe teritoriul ucrainean, o parte a fost doborâtă.

Nicușor Dan explică traiectoria dronei care a lovit Galațiul

Una dintre ele a fost lovită kinetic deasupra orașului Reni. Impactul i-a modificat traiectoria. Drona a deviat și a ajuns la Galați.

Referitor la întrebarea dacă traiectoria s-a modificat aleatoriu sau deliberat, președintele a răspuns că a fost vorba strict de efectul lovirii kinetice.

„Să nu amestecăm lucrurile cu politicul”

Întrebat dacă îl deranjează că premierul Bolojan și-a delegat atribuțiile și nu a participat la ședința CSEAP, Nicușor Dan a răspuns scurt. A spus că a fost un eveniment extraordinar și că autoritățile au reacționat bine. A adăugat că nu trebuie amestecate lucrurile cu politicul.

Ce trebuie să facă oamenii când primesc RO-Alert

Întrebat ce le transmite gălățenilor în cazul unor noi alerte, președintele a răspuns că fiecare trebuie să consulte instrucțiunile specifice zonei în care locuiește. Acestea sunt disponibile la comitetul județean pentru situații de urgență.

