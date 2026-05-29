Nicușor Dan a vizitat victimele atacului cu drone de la Galați

Președintele Nicușor Dan a vizitat victimele atacului cu drone de la Galați. El a vorbit cu femeia și cu adolescentul despre care a spus că sunt optimiști. Ulterior, Nicușor Dan a plecat spre blocul lovit de dronă.
Petru Mazilu
29 mai 2026, 17:47, Social
Președintele Nicușor Dan se află vineri la Galați. El le-a vizitat la spital pe victimele atacului cu drone.

„Sunt bine amândoi, nu sunt deloc grave (rănile n.r.), o să stea o săptămână două (în spital n.r.),,, Foarte bună (starea mentală n.r.) după șocul pe care l-au suferit”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a mai spus că victimele sunt optimiste. După externare, acestea vor sta într-o casă pusă la dispoziție de Primăria Galați.

„Vorbesc unul cu celălalt la telefon și sunt optimiști… O să stea într-o casă pe care primăria deja a identificat-o … Eu cred că autoritățile au reacționat bine”, adăugat Nicușor Dan.

Președintele le-a recomandat cetățenilor să ia în serios anunțurile RO Alert și instrucțiunile oferite de comitetele pentru situații de urgență.

Starea ambelor victime este stabilă. Imediat după producerea incidentului, persoanele rănite au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Victimele au ajuns la spitale diferite.

Adolescentul a fost transportat Spitalul de Urgență pentru Copii din Galați, în timp ce mama lui a fost internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență din oraș.

Femeia are 53 de ani și în urma impactului a fost rănită la picioare. Ea are arsuri de gradele 1 și 2. Femeia se află în secția de Chirurgie Plastică și Arși a celui mai mare spital din Galați.

Adolescentul are răni superficiale și primește îngrijiri medicale de la specialiștii Spitalului de Copii.

Sursa video: Antena 3

